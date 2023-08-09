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Предчувствие войны. Европа выставила США ультиматум

Предчувствие войны. Европа выставила США ультиматум - РИА Новости, 09.08.2023

Предчувствие войны. Европа выставила США ультиматум

Торговые противоречия между Вашингтоном и ЕС обостряются. Франция собирается отменить сделку по продаже американцам предприятия, изготавливающего детали для... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T08:00

2023-08-09T08:00

2023-08-09T08:04

сша

франция

эммануэль макрон

джо байден

кристиан линднер

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Торговые противоречия между Вашингтоном и ЕС обостряются. Франция собирается отменить сделку по продаже американцам предприятия, изготавливающего детали для ядерных реакторов. Очевидно, это ответ на принятые в США "дискриминационные" для Европы меры.Повод для споровВ августе прошлого года Джо Байден подписал "Закон о снижении инфляции" (Inflation Reduction Act — IRA), предполагающий, помимо прочего, масштабное субсидирование местной зеленой энергетики. В частности, предусмотрены льготы производителям и покупателям американских электромобилей и комплектующих.Страны ЕС приняли закон в штыки. Субсидии для компаний из США подрывают конкурентоспособность европейских поставщиков, фактически не оставляя им места на заокеанском рынке. Зашла речь о том, что Вашингтон своим протекционистским актом вообще нарушил нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Тема повисла в воздухе: выяснение отношений в ВТО — процедура долгая.Президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший Соединенные Штаты в декабре, значительную часть поездки критиковал IRA, называя документ "сверхагрессивным" и "дискриминационным". Джо Байден уверял коллегу, что экономике ЕС ничего не угрожает. Французский лидер, в свою очередь, заявил о необходимости послаблений Европе. Издание Financial Times после визита сообщало, что Белый дом вроде бы готов на некоторые уступки. Но подтверждения эта информация не получила. В январе IRA начал действовать без каких-либо исключений для Евросоюза.Маски сброшеныОсознав, что компромисс с Вашингтоном маловероятен, европейцы начали продумывать ответные меры. Министр финансов Германии Кристиан Линднер открыто предупредил об опасности торговой войны с США. Он заявил, что Берлин предпочитает дипломатию для разрешения спора. Однако, отметил министр, ФРГ не может игнорировать американские шаги."США — наш партнер, разделяющий общие ценности, но в то же время они проводят чрезвычайно протекционистскую экономическую политику", — сказал Линднер. По его словам, экономика Германии, в отличие, например, от французской, тесно связана с США. Северная Америка — огромный рынок для немецких автомобилей, Франция же практически не экспортирует туда такую продукцию: "Вот почему Германия не может быть заинтересована в торговой войне, а должна полагаться на экономическую дипломатию". Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, однако, призвал Брюссель к "жесткому ответу".ЕС — не единственный союзник Вашингтона, разочарованный новыми американскими субсидиями. Южная Корея тоже обеспокоена тем, что ее автопроизводители не будут иметь права на налоговые льготы в США. В Сеуле пока не заявляли об ответных мерах.В Брюсселе же обсуждали возможность введения на общеевропейском уровне аналога IRA. Проблема в том, что у ЕС нет возможности выделять на зеленые субсидии суммы, аналогичные американским (почти 400 миллиардов долларов). Для этого потребуется консенсус государств-участников. Однако единой позиции по противодействию IRA в Евросоюзе пока нет. Бельгия, например, поддерживает выделение внушительных сумм для субсидирования. Менее обеспеченные страны сомневаются в целесообразности такого шага.Французский ответНе дожидаясь выработки общего ответа, Париж сразу взялся за то, чтобы восстановить равновесие в отношениях с Вашингтоном и защитить европейскую экономику. В мае Макрон объявил о планах создать "экологический налоговый кредит" для поддержки зеленых технологий страны, что сделает Францию первым государством ЕС, которое официально отреагирует на IRA.По словам президента, батареи, тепловые насосы, ветряные электростанции и солнечные панели будут иметь право на льготы. Он добавил, что анализ, проведенный Министерством экономики и финансов, показал: к 2030-му есть возможность разблокировать 20 миллиардов евро на эти цели во Франции. "Американский IRA хорош тем, что они (США. — Прим. ред.) быстро его реализовали, — признал Макрон. — И это то, что мы собираемся сделать".Поступают и другие сигналы из Парижа. В начале августа Bloomberg сообщил, что Франция хочет предотвратить продажу Velan SAS, поставщика деталей для ядерных реакторов, Соединенным Штатам. Компания — французское подразделение базирующейся в Квебеке (франкоязычная провинция Канады) Velan Inc. Ее отдали американской Flowserve Corp. в рамках сделки на сумму 247 миллионов долларов. Ожидалось, что продажа завершится к июлю. Но пока процесс буксует.Поставщик деталей для атомных подводных лодок Segault SAS уже был исключен из сделки, когда перешел под контроль правительства Франции. Сейчас то же самое может произойти с Velan SAS. В США еще не комментировали слухи о демарше Парижа. Но это ударит по атомной энергетике, критически важной для Соединенных Штатов, где функционирует почти сто ядерных реакторов, которым необходимы запчасти и обслуживание. Суммарно они вырабатывают порядка 20 процентов электроэнергии в стране.Что дальше?Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предупреждают: если движение американцев и европейцев к протекционизму продолжится, то США и ЕС превратятся в замкнутые на себе рынки. "Не исключено, что эти трения — лишь первый залп в десятилетии, отмеченном напряженностью в зеленой торговле. Было бы наивно ожидать, что в дальнейшем область пересечения торговой и климатической политики будет сужаться, а не все быстрее расширяться", — отмечают в МВФ.Прогноз выглядит обоснованным и с политической точки зрения. Байден, для которого IRA стал одной из наиболее успешных мер — закон поддержали и обе партии в конгрессе, и население, и местные производители, — не может сдать назад. Но и Макрон, после ухода Ангелы Меркель негласно возглавивший Евросоюз, не позволит себе потерять лицо. Многое будет зависеть от того, какие рычаги давления выберут стороны.Например, нельзя сбрасывать со счетов китайский фактор. ЕС — крупнейший торговый партнер КНР. Европейцы, в отличие от американцев, за прошедший год сумели если не повысить уровень отношений с Пекином, то хотя бы не испортить их, как Вашингтон. И если США всерьез обеспокоятся, что союзники уходят в сферу влияния Китая, уступки по IRA могут стать реальностью.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, франция, эммануэль макрон, джо байден, кристиан линднер, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)