https://ria.ru/20230809/evro-1889000869.html

Курс евро поднялся выше 107 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро поднялся выше 107 рублей впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 09.08.2023

Курс евро поднялся выше 107 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро превысил 107 рублей, а юаня — 13,5 рубля, эти отметки европейская и китайская валюты превысили впервые с марта прошлого года, следует из данных... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:49

2023-08-09T10:49

2023-08-09T11:44

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Курс евро превысил 107 рублей, а юаня — 13,5 рубля, эти отметки европейская и китайская валюты превысили впервые с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 10:52 мск повышается на 56 копеек, до 107,02 рубля, юаня — на шесть копеек, до 13,48 рубля. При этом минутами ранее китайская валюта обновила максимум с марта 2022 года, поднявшись до 13,503 рубля.Курс доллара в то же время повышается на 31 копейку, до 97,41 рубля.Одним из ключевых факторов девальвации рубля аналитики называют недостаточное предложение иностранной валюты, вызванное сокращением экспортной выручки из-за санкций и геополитической напряженности, а также решением государства сократить экспорт нефти на мировые рынки для поддержки цен. С другой стороны — сказывается низкая ликвидность рынка.

https://ria.ru/20230809/valyuta-1888829596.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия