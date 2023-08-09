https://ria.ru/20230809/evro-1889000869.html
Курс евро поднялся выше 107 рублей впервые с марта 2022 года
Курс евро поднялся выше 107 рублей впервые с марта 2022 года - РИА Новости, 09.08.2023
Курс евро поднялся выше 107 рублей впервые с марта 2022 года
Курс евро превысил 107 рублей, а юаня — 13,5 рубля, эти отметки европейская и китайская валюты превысили впервые с марта прошлого года, следует из данных... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:49
2023-08-09T10:49
2023-08-09T11:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Курс евро превысил 107 рублей, а юаня — 13,5 рубля, эти отметки европейская и китайская валюты превысили впервые с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 10:52 мск повышается на 56 копеек, до 107,02 рубля, юаня — на шесть копеек, до 13,48 рубля. При этом минутами ранее китайская валюта обновила максимум с марта 2022 года, поднявшись до 13,503 рубля.Курс доллара в то же время повышается на 31 копейку, до 97,41 рубля.Одним из ключевых факторов девальвации рубля аналитики называют недостаточное предложение иностранной валюты, вызванное сокращением экспортной выручки из-за санкций и геополитической напряженности, а также решением государства сократить экспорт нефти на мировые рынки для поддержки цен. С другой стороны — сказывается низкая ликвидность рынка.
https://ria.ru/20230809/valyuta-1888829596.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс евро поднялся выше 107 рублей впервые с марта 2022 года
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 107 рублей впервые с марта 2022 года
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Курс евро превысил 107 рублей, а юаня — 13,5 рубля, эти отметки европейская и китайская валюты превысили впервые с марта прошлого года, следует из данных
Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 10:52 мск повышается на 56 копеек, до 107,02 рубля, юаня — на шесть копеек, до 13,48 рубля. При этом минутами ранее китайская валюта обновила максимум с марта 2022 года, поднявшись до 13,503 рубля.
Курс доллара в то же время повышается на 31 копейку, до 97,41 рубля.
Одним из ключевых факторов девальвации рубля аналитики называют недостаточное предложение иностранной валюты, вызванное сокращением экспортной выручки из-за санкций и геополитической напряженности, а также решением государства сократить экспорт нефти на мировые рынки для поддержки цен. С другой стороны — сказывается низкая ликвидность рынка.
Это не предел: падающий рубль готовит новый сюрприз