https://ria.ru/20230809/eshton-chirillo-1889144792.html
Спикер сил обороны Украины назвала свои слова "русские — не люди" шуткой
Спикер сил обороны Украины назвала свои слова "русские — не люди" шуткой - РИА Новости, 09.08.2023
Спикер сил обороны Украины назвала свои слова "русские — не люди" шуткой
Представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло назвала шуткой ее заявление о том, что российские военные - не люди, заявив, что... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:33
2023-08-09T18:33
2023-08-09T19:02
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло назвала шуткой ее заявление о том, что российские военные - не люди, заявив, что говорила о картонных фигурах. Ранее в интернете появился ролик, в котором Эштон-Чирилло на фоне украинского флага объявила, показывая на себя, что бойцы, сражающиеся за Украину, являются людьми, а те, кто воюет на российской стороне, - нет. "Они хотели накинуться на факт, что я шутила. Шутки - это, я полагаю, не то, что разрешено в России. Я предполагала, что российские силы - не больше, чем картонные вырезки... Спрошу моего гостя на сцене сегодня: у вас есть ответ? Нет, у него нет, потому что он картонная фигура... Мне весело валять дурака с картонными фигурами", - заявила представитель в ходе эфира, который транслировался в соцсети X (бывшая Twitter), разговаривая с картонной фигурой военного рядом с ней. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло (при рождении – Майкл Джон Эштон-Чирилло) стала одним из официальных представителей сил обороны Украины. По данным издания, она ведет англоязычный проект, нацеленный на аудиторию США и Европы, цель которого - "противодействие российской пропаганде".
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869225883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Спикер сил обороны Украины назвала свои слова "русские — не люди" шуткой
Спикер сил обороны Украины Эштон-Чирилло назвала свои слова "русские — не люди" шуткой