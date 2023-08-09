https://ria.ru/20230809/eshton-chirillo-1889144792.html

Спикер сил обороны Украины назвала свои слова "русские — не люди" шуткой

Спикер сил обороны Украины назвала свои слова "русские — не люди" шуткой - РИА Новости, 09.08.2023

Спикер сил обороны Украины назвала свои слова "русские — не люди" шуткой

Представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло назвала шуткой ее заявление о том, что российские военные - не люди, заявив, что... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T18:33

2023-08-09T18:33

2023-08-09T19:02

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло назвала шуткой ее заявление о том, что российские военные - не люди, заявив, что говорила о картонных фигурах. Ранее в интернете появился ролик, в котором Эштон-Чирилло на фоне украинского флага объявила, показывая на себя, что бойцы, сражающиеся за Украину, являются людьми, а те, кто воюет на российской стороне, - нет. "Они хотели накинуться на факт, что я шутила. Шутки - это, я полагаю, не то, что разрешено в России. Я предполагала, что российские силы - не больше, чем картонные вырезки... Спрошу моего гостя на сцене сегодня: у вас есть ответ? Нет, у него нет, потому что он картонная фигура... Мне весело валять дурака с картонными фигурами", - заявила представитель в ходе эфира, который транслировался в соцсети X (бывшая Twitter), разговаривая с картонной фигурой военного рядом с ней. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло (при рождении – Майкл Джон Эштон-Чирилло) стала одним из официальных представителей сил обороны Украины. По данным издания, она ведет англоязычный проект, нацеленный на аудиторию США и Европы, цель которого - "противодействие российской пропаганде".

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869225883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр