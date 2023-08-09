https://ria.ru/20230809/elevator-1888986202.html

После взрывов в Харьковской области получил повреждения элеватор

После взрывов в Харьковской области получил повреждения элеватор - РИА Новости, 09.08.2023

После взрывов в Харьковской области получил повреждения элеватор

Элеватор поврежден в городе Волчанск Харьковской области Украины в результате взрыва, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T09:25

2023-08-09T09:25

2023-08-09T09:25

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

волчанск

в мире

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Элеватор поврежден в городе Волчанск Харьковской области Украины в результате взрыва, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. "В результате массированных обстрелов Волчанска поврежден элеватор", - написал Синегубов. Как сообщает в соцсети главное управление государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, на территории Волчанской общины в селе Караическое зафиксированы повреждения "объектов и техники сельскохозяйственного предприятия". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230807/pozhar-1888548387.html

харьковская область

украина

волчанск

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харьковская область, украина, волчанск, в мире