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В ДТП под Пермью погибли три человека - РИА Новости, 09.08.2023
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08:18 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/dtp-1888980856.html
В ДТП под Пермью погибли три человека
В ДТП под Пермью погибли три человека - РИА Новости, 09.08.2023
В ДТП под Пермью погибли три человека
Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика под Пермью, проводится проверка, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T08:18
2023-08-09T08:18
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 9 авг - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика под Пермью, проводится проверка, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции. По данным ведомства, ночью на трассе Троица - Новые Ляды под Пермью водитель ВАЗ-211340 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где легковушка врезалась в грузовик Volvo. "В результате автоаварии водитель и двое пассажиров ВАЗа получили смертельные травмы. По факту автоаварии проводится проверка", - рассказали в ведомстве. На фото с места ДТП видно, что большегруз полностью смял легковушку: кабина Volvo оказалась над сплющенным корпусом ВАЗа.
https://ria.ru/20230808/dtp-1888952632.html
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происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
В ДТП под Пермью погибли три человека

На трассе под Пермью три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 9 авг - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика под Пермью, проводится проверка, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.
По данным ведомства, ночью на трассе Троица - Новые Ляды под Пермью водитель ВАЗ-211340 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где легковушка врезалась в грузовик Volvo.
«
"В результате автоаварии водитель и двое пассажиров ВАЗа получили смертельные травмы. По факту автоаварии проводится проверка", - рассказали в ведомстве.
На фото с места ДТП видно, что большегруз полностью смял легковушку: кабина Volvo оказалась над сплющенным корпусом ВАЗа.
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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