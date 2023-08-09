https://ria.ru/20230809/dtp-1888980856.html

В ДТП под Пермью погибли три человека

В ДТП под Пермью погибли три человека - РИА Новости, 09.08.2023

В ДТП под Пермью погибли три человека

Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика под Пермью, проводится проверка, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T08:18

2023-08-09T08:18

2023-08-09T08:18

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 9 авг - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика под Пермью, проводится проверка, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции. По данным ведомства, ночью на трассе Троица - Новые Ляды под Пермью водитель ВАЗ-211340 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где легковушка врезалась в грузовик Volvo. "В результате автоаварии водитель и двое пассажиров ВАЗа получили смертельные травмы. По факту автоаварии проводится проверка", - рассказали в ведомстве. На фото с места ДТП видно, что большегруз полностью смял легковушку: кабина Volvo оказалась над сплющенным корпусом ВАЗа.

https://ria.ru/20230808/dtp-1888952632.html

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2023

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происшествия, пермь