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ВС России посадили украинский дрон-разведчик в Запорожской области

ВС России посадили украинский дрон-разведчик в Запорожской области - РИА Новости, 09.08.2023

ВС России посадили украинский дрон-разведчик в Запорожской области

Подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России обнаружили и посадили украинский беспилотник, который вел разведку объектов гражданской... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:22

2023-08-09T10:22

2023-08-09T10:59

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 9 авг - РИА Новости. Подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России обнаружили и посадили украинский беспилотник, который вел разведку объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения города Васильевка в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. Как пояснил командир подразделения РЭБ, БПЛА был обнаружен и перехвачен благодаря подавлению каналов управления дроном. "Средствами радиоэлектронной разведки в небе над городом Васильевка был обнаружен и посажен разведывательный БПЛА противника. БПЛА вел разведку электрических подстанций, объектов водоснабжения. После того как БПЛА был посажен, на место выдвинулась группа. Аппарат нашли, и он будет доставлен для изучения материалов на устройствах хранения. Поиск усложнялся тем, что противник также мог наблюдать за квадратом падения БПЛА и мог нанести удар по группе, которая выдвинулась за аппаратом", - рассказал российский боец. Он пояснил, что велика вероятность того, что ВСУ готовили ряд ударов по объектам жизнеобеспечения города. Не исключено, что данный БПЛА вел разведку города Днепрорудное, по которому на днях был нанесен удар.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область