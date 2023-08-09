Рейтинг@Mail.ru
ВС России посадили украинский дрон-разведчик в Запорожской области - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 09.08.2023 (обновлено: 10:59 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/dron-1888995744.html
ВС России посадили украинский дрон-разведчик в Запорожской области
ВС России посадили украинский дрон-разведчик в Запорожской области - РИА Новости, 09.08.2023
ВС России посадили украинский дрон-разведчик в Запорожской области
Подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России обнаружили и посадили украинский беспилотник, который вел разведку объектов гражданской... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:22
2023-08-09T10:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887650789_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a145e2f3d36dbeb9ccf4867a35279ed6.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 9 авг - РИА Новости. Подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России обнаружили и посадили украинский беспилотник, который вел разведку объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения города Васильевка в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. Как пояснил командир подразделения РЭБ, БПЛА был обнаружен и перехвачен благодаря подавлению каналов управления дроном. "Средствами радиоэлектронной разведки в небе над городом Васильевка был обнаружен и посажен разведывательный БПЛА противника. БПЛА вел разведку электрических подстанций, объектов водоснабжения. После того как БПЛА был посажен, на место выдвинулась группа. Аппарат нашли, и он будет доставлен для изучения материалов на устройствах хранения. Поиск усложнялся тем, что противник также мог наблюдать за квадратом падения БПЛА и мог нанести удар по группе, которая выдвинулась за аппаратом", - рассказал российский боец. Он пояснил, что велика вероятность того, что ВСУ готовили ряд ударов по объектам жизнеобеспечения города. Не исключено, что данный БПЛА вел разведку города Днепрорудное, по которому на днях был нанесен удар.
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887650789_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_dd9b3c06860ac877e041c0e88dd69533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
ВС России посадили украинский дрон-разведчик в Запорожской области

ВС России посадили украинский дрон, который вел разведку над запорожской Васильевкой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВооруженных сил РФ в штабе одного из подразделений в зоне СВО
Вооруженных сил РФ в штабе одного из подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вооруженных сил РФ в штабе одного из подразделений в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 9 авг - РИА Новости. Подразделения радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России обнаружили и посадили украинский беспилотник, который вел разведку объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения города Васильевка в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.
Как пояснил командир подразделения РЭБ, БПЛА был обнаружен и перехвачен благодаря подавлению каналов управления дроном.
"Средствами радиоэлектронной разведки в небе над городом Васильевка был обнаружен и посажен разведывательный БПЛА противника. БПЛА вел разведку электрических подстанций, объектов водоснабжения. После того как БПЛА был посажен, на место выдвинулась группа. Аппарат нашли, и он будет доставлен для изучения материалов на устройствах хранения. Поиск усложнялся тем, что противник также мог наблюдать за квадратом падения БПЛА и мог нанести удар по группе, которая выдвинулась за аппаратом", - рассказал российский боец.
Он пояснил, что велика вероятность того, что ВСУ готовили ряд ударов по объектам жизнеобеспечения города. Не исключено, что данный БПЛА вел разведку города Днепрорудное, по которому на днях был нанесен удар.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала