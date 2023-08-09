https://ria.ru/20230809/donetsk-1889151836.html

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 09.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк шестью кассетными снарядами, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T19:16

2023-08-09T19:16

2023-08-09T20:10

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

денис пушилин

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. ВСУ обстреляли Донецк шестью кассетными снарядами, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:25 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный); 18:30 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.Как рассказал сегодня мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин, в результате удара противника по улице Осоавиахима в Петровском районе погибла женщина 1952 года рождения. Незадолго до этого он сообщил о гибели четырехлетней девочки после атаки ВСУ.Еще один человек погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также заявил, что несколько мирных жителей получили ранения. Накануне ВСУ также вели огонь по нескольким районам Донецка. Пушилин уточнил, что погибли три человека, еще одиннадцать получили ранения.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

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петровский район

украина

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