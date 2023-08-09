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Украинские войска обстреляли из РСЗО Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли из РСЗО Петровский район Донецка - РИА Новости, 09.08.2023

Украинские войска обстреляли из РСЗО Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в среду в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:51

2023-08-09T11:51

2023-08-09T12:04

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в среду в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины