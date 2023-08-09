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Украинские войска обстреляли из РСЗО Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли из РСЗО Петровский район Донецка - РИА Новости, 09.08.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в среду в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:51
2023-08-09T11:51
2023-08-09T12:04
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в среду в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли из РСЗО Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка