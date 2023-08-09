https://ria.ru/20230809/delo-1889046969.html
После взрыва в Сергиевом Посаде возбудили уголовное дело
После взрыва в Сергиевом Посаде возбудили уголовное дело - РИА Новости, 09.08.2023
После взрыва в Сергиевом Посаде возбудили уголовное дело
Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после возгорания на складе пиротехники в Сергиевом Посаде, сообщается в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:08
2023-08-09T13:08
2023-08-09T13:08
происшествия
сергиев посад
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после возгорания на складе пиротехники в Сергиевом Посаде, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ."В городском округе Сергиев Посад возбуждено уголовное дело... по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ)", - говорится в сообщении.Причины произошедшего и количество пострадавших устанавливаются, добавили в главке.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.Глава региона заявил о 31 пострадавшем, трое из которых - в реанимации. Местные власти информировали о 37 пострадавших, из которых в реанимации пятеро с ожогами.
https://ria.ru/20230809/posad-1889028387.html
сергиев посад
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происшествия, сергиев посад, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на складе в сергиевом посаде
Происшествия, Сергиев Посад, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
После взрыва в Сергиевом Посаде возбудили уголовное дело
СК возбудил уголовное дело после возгорания на складе пиротехники в Сергиевом Посаде