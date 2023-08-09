https://ria.ru/20230809/dakota-1889061230.html

Верующие раскритиковали Риту Дакоту за "голое" платье на венчании

Верующие раскритиковали Риту Дакоту за "голое" платье на венчании - РИА Новости, 09.08.2023

Верующие раскритиковали Риту Дакоту за "голое" платье на венчании

В Сети раскритиковали певицу Риту Дакоту за слишком откровенное платье, которое она выбрала для венчания. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:14

2023-08-09T14:14

2023-08-09T14:20

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Сети раскритиковали певицу Риту Дакоту за слишком откровенное платье, которое она выбрала для венчания. Недавно исполнительница совершила таинство в одном из православных храмов Грузии со своим супругом Федором Белогаем. Для этого важного события знаменитость выбрала облегающее белоснежное платье в пол с декольте. Вырез и разозлил многих верующих слушателей певицы. По их мнению, на венчание нужно было надеть более скромный наряд. "Очень красивая. Даже промолчу про эротику в церкви", "Риточка, если вы верующий человек, то венчают один раз, и в приличном одеянии", "Платье не для венчания совсем, ужас", "Не понимаю, почему так важно в церкви оголять грудь", "Можете закидать меня чем угодно, но раз человек выбирает венчание, значит есть некие каноны. Декольте можно было поуменьшить", — высказались пользователи.В ответ одной из подписчиц Рита Дакота попыталась оправдаться. По ее словам, в декольте была вшита вставка из бежевой ткани. "Там ткань бежевая в декольте. Нам батюшка согласовал. Хотя согласна, на этом кадре выглядит чересчур. Но на других фотках так не выглядело это", — написала певица. И все же большинство поклонников осталось в восторге от образа Дакоты, и ее решения повенчаться с Белогаем. "Платье очень красивое. Ты просто светишься", " Будьте счастливы", "Прекрасная семья", "Поздравляю вас с этим важным событием. Это прекрасно", "Сердце за вас спокойно", — написали подписчики. Венчание с Белогаем стало для Дакоты вторым. По словам артистки, ей пришлось получить благословение у двух батюшек, и доказать, что первое таинство, совершенное с музыкантом Владом Соколовским, было аннулировано. "В моем случае расставание с первым мужем произошло не по моей вине, и я такое благословение получила", — рассказала знаменитость. Перед венчанием Дакота и Белогай официально расписались в конце мая этого года. Пара отказалась от привычных свадебных нарядов, и приехала в МФЦ в спортивных костюмах. После супруги устроили скромный ужин в кругу родных и близких.

https://ria.ru/20230602/bulanova-1875849453.html

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2023

Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, рита дакота, знаменитости, влад соколовский, грузия