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Верующие раскритиковали Риту Дакоту за "голое" платье на венчании - РИА Новости, 09.08.2023
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Шоубиз
 
14:14 09.08.2023 (обновлено: 14:20 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/dakota-1889061230.html
Верующие раскритиковали Риту Дакоту за "голое" платье на венчании
Верующие раскритиковали Риту Дакоту за "голое" платье на венчании - РИА Новости, 09.08.2023
Верующие раскритиковали Риту Дакоту за "голое" платье на венчании
В Сети раскритиковали певицу Риту Дакоту за слишком откровенное платье, которое она выбрала для венчания. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:14
2023-08-09T14:20
шоубиз
новости шоу-бизнеса
рита дакота
знаменитости
влад соколовский
грузия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Сети раскритиковали певицу Риту Дакоту за слишком откровенное платье, которое она выбрала для венчания. Недавно исполнительница совершила таинство в одном из православных храмов Грузии со своим супругом Федором Белогаем. Для этого важного события знаменитость выбрала облегающее белоснежное платье в пол с декольте. Вырез и разозлил многих верующих слушателей певицы. По их мнению, на венчание нужно было надеть более скромный наряд. &quot;Очень красивая. Даже промолчу про эротику в церкви&quot;, &quot;Риточка, если вы верующий человек, то венчают один раз, и в приличном одеянии&quot;, &quot;Платье не для венчания совсем, ужас&quot;, &quot;Не понимаю, почему так важно в церкви оголять грудь&quot;, &quot;Можете закидать меня чем угодно, но раз человек выбирает венчание, значит есть некие каноны. Декольте можно было поуменьшить&quot;, — высказались пользователи.В ответ одной из подписчиц Рита Дакота попыталась оправдаться. По ее словам, в декольте была вшита вставка из бежевой ткани. "Там ткань бежевая в декольте. Нам батюшка согласовал. Хотя согласна, на этом кадре выглядит чересчур. Но на других фотках так не выглядело это", — написала певица. И все же большинство поклонников осталось в восторге от образа Дакоты, и ее решения повенчаться с Белогаем. "Платье очень красивое. Ты просто светишься", " Будьте счастливы", "Прекрасная семья", "Поздравляю вас с этим важным событием. Это прекрасно", "Сердце за вас спокойно", — написали подписчики. Венчание с Белогаем стало для Дакоты вторым. По словам артистки, ей пришлось получить благословение у двух батюшек, и доказать, что первое таинство, совершенное с музыкантом Владом Соколовским, было аннулировано. "В моем случае расставание с первым мужем произошло не по моей вине, и я такое благословение получила", — рассказала знаменитость. Перед венчанием Дакота и Белогай официально расписались в конце мая этого года. Пара отказалась от привычных свадебных нарядов, и приехала в МФЦ в спортивных костюмах. После супруги устроили скромный ужин в кругу родных и близких.
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Галина Соколова
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новости шоу-бизнеса, рита дакота, знаменитости, влад соколовский, грузия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Рита Дакота, Знаменитости, Влад Соколовский, Грузия
Верующие раскритиковали Риту Дакоту за "голое" платье на венчании

Обвенчавшуюся в Грузии певицу Риту Дакоту осудили в Сети за слишком откровенный наряд

Скриншот видео, опубликованного Ритой Дакотой
Скриншот видео, опубликованного Ритой Дакотой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Сети раскритиковали певицу Риту Дакоту за слишком откровенное платье, которое она выбрала для венчания.
Недавно исполнительница совершила таинство в одном из православных храмов Грузии со своим супругом Федором Белогаем.
Для этого важного события знаменитость выбрала облегающее белоснежное платье в пол с декольте. Вырез и разозлил многих верующих слушателей певицы. По их мнению, на венчание нужно было надеть более скромный наряд.
«

"Очень красивая. Даже промолчу про эротику в церкви", "Риточка, если вы верующий человек, то венчают один раз, и в приличном одеянии", "Платье не для венчания совсем, ужас", "Не понимаю, почему так важно в церкви оголять грудь", "Можете закидать меня чем угодно, но раз человек выбирает венчание, значит есть некие каноны. Декольте можно было поуменьшить", — высказались пользователи.

В ответ одной из подписчиц Рита Дакота попыталась оправдаться. По ее словам, в декольте была вшита вставка из бежевой ткани.
«
"Там ткань бежевая в декольте. Нам батюшка согласовал. Хотя согласна, на этом кадре выглядит чересчур. Но на других фотках так не выглядело это", — написала певица.
И все же большинство поклонников осталось в восторге от образа Дакоты, и ее решения повенчаться с Белогаем.
«
"Платье очень красивое. Ты просто светишься", " Будьте счастливы", "Прекрасная семья", "Поздравляю вас с этим важным событием. Это прекрасно", "Сердце за вас спокойно", — написали подписчики.
Венчание с Белогаем стало для Дакоты вторым. По словам артистки, ей пришлось получить благословение у двух батюшек, и доказать, что первое таинство, совершенное с музыкантом Владом Соколовским, было аннулировано.
"В моем случае расставание с первым мужем произошло не по моей вине, и я такое благословение получила", — рассказала знаменитость.
Перед венчанием Дакота и Белогай официально расписались в конце мая этого года. Пара отказалась от привычных свадебных нарядов, и приехала в МФЦ в спортивных костюмах. После супруги устроили скромный ужин в кругу родных и близких.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаРита ДакотаЗнаменитостиВлад СоколовскийГрузия
 
 
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