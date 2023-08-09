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Брошенный микрофон рэпершей Cardi B продан почти за десять миллионов рублей
Брошенный микрофон рэпершей Cardi B продан почти за десять миллионов рублей - РИА Новости, 09.08.2023
Брошенный микрофон рэпершей Cardi B продан почти за десять миллионов рублей
Микрофон, который американская рэперша Cardi B бросила в зрителя, продан на благотворительном аукционе почти за 100 тысяч долларов (около десяти миллионов... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:38
2023-08-09T16:38
2023-08-09T17:12
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Микрофон, который американская рэперша Cardi B бросила в зрителя, продан на благотворительном аукционе почти за 100 тысяч долларов (около десяти миллионов рублей по текущему курсу. — Прим. ред.), сообщает Billboard со ссылкой на владельца компании, предоставившей звуковое оборудование для скандального шоу. В конце июля Cardi B швырнула микрофон в зрителя во время своего выступления в Лас-Вегасе, за то, что тот выплеснул на нее свой напиток.Позже Скотт Фишер, владелец аудиопроизводственной компании The Wave Inc., забрал этот микрофон и выставил его на продажу.Стартовая цена лота составила 500 долларов, несмотря на то, что новые микрофоны той же фирмы продаются по 100 долларов за штуку.В разговоре с журналистами Фишер сообщил, что деньги от продажи он передал двум благотворительным организациям из Лос-Анджелеса, одна из которых помогает детям, подросткам и молодым людям с особыми потребностями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, cardi b, знаменитости, аукцион, лос-анджелес, лас-вегас
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Cardi B, Знаменитости, Аукцион, Лос-Анджелес, Лас-Вегас
Брошенный микрофон рэпершей Cardi B продан почти за десять миллионов рублей
Микрофон, брошенный Cardi B в толпу на шоу, продали почти за десять миллионов рублей
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости
. Микрофон, который американская рэперша Cardi B бросила в зрителя, продан на благотворительном аукционе почти за 100 тысяч долларов (около десяти миллионов рублей по текущему курсу. — Прим. ред.), сообщает
Billboard со ссылкой на владельца компании, предоставившей звуковое оборудование для скандального шоу.
В конце июля Cardi B швырнула микрофон в зрителя во время своего выступления в Лас-Вегасе, за то, что тот выплеснул на нее свой напиток.
Позже Скотт Фишер, владелец аудиопроизводственной компании The Wave Inc., забрал этот микрофон и выставил его на продажу.
Стартовая цена лота составила 500 долларов, несмотря на то, что новые микрофоны той же фирмы продаются по 100 долларов за штуку.
В разговоре с журналистами Фишер сообщил, что деньги от продажи он передал двум благотворительным организациям из Лос-Анджелеса, одна из которых помогает детям, подросткам и молодым людям с особыми потребностями.
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