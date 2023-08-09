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Брошенный микрофон рэпершей Cardi B продан почти за десять миллионов рублей

Брошенный микрофон рэпершей Cardi B продан почти за десять миллионов рублей - РИА Новости, 09.08.2023

Брошенный микрофон рэпершей Cardi B продан почти за десять миллионов рублей

Микрофон, который американская рэперша Cardi B бросила в зрителя, продан на благотворительном аукционе почти за 100 тысяч долларов (около десяти миллионов... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T16:38

2023-08-09T16:38

2023-08-09T17:12

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Микрофон, который американская рэперша Cardi B бросила в зрителя, продан на благотворительном аукционе почти за 100 тысяч долларов (около десяти миллионов рублей по текущему курсу. — Прим. ред.), сообщает Billboard со ссылкой на владельца компании, предоставившей звуковое оборудование для скандального шоу. В конце июля Cardi B швырнула микрофон в зрителя во время своего выступления в Лас-Вегасе, за то, что тот выплеснул на нее свой напиток.Позже Скотт Фишер, владелец аудиопроизводственной компании The Wave Inc., забрал этот микрофон и выставил его на продажу.Стартовая цена лота составила 500 долларов, несмотря на то, что новые микрофоны той же фирмы продаются по 100 долларов за штуку.В разговоре с журналистами Фишер сообщил, что деньги от продажи он передал двум благотворительным организациям из Лос-Анджелеса, одна из которых помогает детям, подросткам и молодым людям с особыми потребностями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, cardi b, знаменитости, аукцион, лос-анджелес, лас-вегас