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Жители Бурятии прокатились на капоте машины на скорости почти 130 км/ч - РИА Новости, 09.08.2023
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06:56 09.08.2023 (обновлено: 06:59 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/buryatiya-1888976208.html
Жители Бурятии прокатились на капоте машины на скорости почти 130 км/ч
Жители Бурятии прокатились на капоте машины на скорости почти 130 км/ч - РИА Новости, 09.08.2023
Жители Бурятии прокатились на капоте машины на скорости почти 130 км/ч
Дорожные камеры в Бурятии зафиксировали на региональной трассе автомобиль, который на скорости почти 130 километров в час вез двух мужчин на капоте, сообщила в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T06:56
2023-08-09T06:59
происшествия
авто
прибайкальский район
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УЛАН-УДЭ, 9 авг – РИА Новости. Дорожные камеры в Бурятии зафиксировали на региональной трассе автомобиль, который на скорости почти 130 километров в час вез двух мужчин на капоте, сообщила в среду пресс-служба регионального МВД. Отмечается, что инцидент произошел ранним утром 30 июля в Прибайкальском районе республики. "В объектив автоматизированного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД попал автомобиль Toyota Mark 2, водитель которого следовал со скоростью 129 километров в час по автодороге "Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян". Внимание автоинспекторов привлек факт опасной поездки молодых людей на капоте транспортного средства", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчины держались за кузов автомобиля. По данным полиции, на 21-летнего собственника машины составлены административные материалы за нарушение скоростного режима и пренебрежение правилами перевозки пассажиров.
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происшествия, авто, прибайкальский район
Происшествия, Авто, Прибайкальский район
Жители Бурятии прокатились на капоте машины на скорости почти 130 км/ч

В Бурятии зафиксировали авто, который на скорости почти 130 км/ч вез двух мужчин на капоте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 9 авг – РИА Новости. Дорожные камеры в Бурятии зафиксировали на региональной трассе автомобиль, который на скорости почти 130 километров в час вез двух мужчин на капоте, сообщила в среду пресс-служба регионального МВД.
Отмечается, что инцидент произошел ранним утром 30 июля в Прибайкальском районе республики.
"В объектив автоматизированного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД попал автомобиль Toyota Mark 2, водитель которого следовал со скоростью 129 километров в час по автодороге "Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян". Внимание автоинспекторов привлек факт опасной поездки молодых людей на капоте транспортного средства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчины держались за кузов автомобиля.
По данным полиции, на 21-летнего собственника машины составлены административные материалы за нарушение скоростного режима и пренебрежение правилами перевозки пассажиров.
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