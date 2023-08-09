https://ria.ru/20230809/buryatiya-1888976208.html

Жители Бурятии прокатились на капоте машины на скорости почти 130 км/ч

Жители Бурятии прокатились на капоте машины на скорости почти 130 км/ч - РИА Новости, 09.08.2023

Жители Бурятии прокатились на капоте машины на скорости почти 130 км/ч

Дорожные камеры в Бурятии зафиксировали на региональной трассе автомобиль, который на скорости почти 130 километров в час вез двух мужчин на капоте, сообщила в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T06:56

2023-08-09T06:56

2023-08-09T06:59

происшествия

авто

прибайкальский район

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УЛАН-УДЭ, 9 авг – РИА Новости. Дорожные камеры в Бурятии зафиксировали на региональной трассе автомобиль, который на скорости почти 130 километров в час вез двух мужчин на капоте, сообщила в среду пресс-служба регионального МВД. Отмечается, что инцидент произошел ранним утром 30 июля в Прибайкальском районе республики. "В объектив автоматизированного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД попал автомобиль Toyota Mark 2, водитель которого следовал со скоростью 129 километров в час по автодороге "Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян". Внимание автоинспекторов привлек факт опасной поездки молодых людей на капоте транспортного средства", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчины держались за кузов автомобиля. По данным полиции, на 21-летнего собственника машины составлены административные материалы за нарушение скоростного режима и пренебрежение правилами перевозки пассажиров.

https://ria.ru/20230808/chelyabinsk-1888942693.html

прибайкальский район

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происшествия, авто, прибайкальский район