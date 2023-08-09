https://ria.ru/20230809/buri-1888967453.html

Пыльные бури могут накрыть два региона на юге России

Пыльные бури могут накрыть два региона на юге России - РИА Новости, 09.08.2023

Пыльные бури могут накрыть два региона на юге России

Формирование пыльных бурь прогнозируется на этой неделе на территории Калмыкии и Астраханской области, что может осложнить обстановку на автомобильных дорогах,... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T02:50

2023-08-09T02:50

2023-08-09T02:50

происшествия

астраханская область

россия

республика калмыкия

внии гочс

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Формирование пыльных бурь прогнозируется на этой неделе на территории Калмыкии и Астраханской области, что может осложнить обстановку на автомобильных дорогах, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В Республике Калмыкия и Астраханской области прогнозируются благоприятные условия для формирования пыльных бурь, что также может осложнить обстановку на дорогах", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. По оценке учёных института, также на территории Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и Республики Коми возможно возникновение единичных очагов природных пожаров.

https://ria.ru/20230808/regiony-1888758537.html

астраханская область

россия

республика калмыкия

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происшествия, астраханская область, россия, республика калмыкия, внии гочс