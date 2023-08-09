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Пыльные бури могут накрыть два региона на юге России
Пыльные бури могут накрыть два региона на юге России - РИА Новости, 09.08.2023
Пыльные бури могут накрыть два региона на юге России
Формирование пыльных бурь прогнозируется на этой неделе на территории Калмыкии и Астраханской области, что может осложнить обстановку на автомобильных дорогах,... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T02:50
2023-08-09T02:50
2023-08-09T02:50
происшествия
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россия
республика калмыкия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Формирование пыльных бурь прогнозируется на этой неделе на территории Калмыкии и Астраханской области, что может осложнить обстановку на автомобильных дорогах, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В Республике Калмыкия и Астраханской области прогнозируются благоприятные условия для формирования пыльных бурь, что также может осложнить обстановку на дорогах", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. По оценке учёных института, также на территории Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и Республики Коми возможно возникновение единичных очагов природных пожаров.
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происшествия, астраханская область, россия, республика калмыкия, внии гочс
Происшествия, Астраханская область, Россия, Республика Калмыкия, ВНИИ ГОЧС
Пыльные бури могут накрыть два региона на юге России
ВНИИ ГОЧС: пыльные бури на этой неделе могут накрыть Калмыкию и Астраханскую область