https://ria.ru/20230809/buguruslan-1889005037.html

Оренбургскому Бугуруслану выделят еще 35 млн рублей на благоустройство

Оренбургскому Бугуруслану выделят еще 35 млн рублей на благоустройство - РИА Новости, 09.08.2023

Оренбургскому Бугуруслану выделят еще 35 млн рублей на благоустройство

Городу Бугуруслан Оренбургской области будет выделено дополнительно 35 миллионов рублей из областного бюджета на благоустройство городской площади по улице... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:01

2023-08-09T11:01

2023-08-09T11:51

оренбургская область

бугуруслан

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Городу Бугуруслан Оренбургской области будет выделено дополнительно 35 миллионов рублей из областного бюджета на благоустройство городской площади по улице Коммунистической, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. "Центральная площадь Бугуруслана - это сердце города, главное место притяжения. После обновления пешеходные маршруты свяжут площадь с другим ключевым объектом – набережной реки Большой Кинель. Мы благоустроили ее на средства федерального гранта в 2021 году. Проект удачный, нужный людям. Необходимо завершить благоустройство пространства в намеченные сроки", – отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе. Проект городской площади в Бугуруслане в 2022 году победил во VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получил грант на реализацию. Обновление территории началось в мае. Сейчас на площадке проведены демонтажные работы. Подрядчик завершает планировку территории. Идет замена инженерных сетей, частично уложено плиточное покрытие. Общая строительная готовность на сегодняшний день – около 30%, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что муниципалитет заключил контракты на поставку элементов освещения, тротуарной плитки, малых архитектурных форм, включая сцену. Завершить благоустройство планируется до ноября.

https://ria.ru/20230809/orenburzhe-1889004474.html

бугуруслан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бугуруслан, денис паслер