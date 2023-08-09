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Оренбургскому Бугуруслану выделят еще 35 млн рублей на благоустройство - РИА Новости, 09.08.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
11:01 09.08.2023 (обновлено: 11:51 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/buguruslan-1889005037.html
Оренбургскому Бугуруслану выделят еще 35 млн рублей на благоустройство
Оренбургскому Бугуруслану выделят еще 35 млн рублей на благоустройство - РИА Новости, 09.08.2023
Оренбургскому Бугуруслану выделят еще 35 млн рублей на благоустройство
Городу Бугуруслан Оренбургской области будет выделено дополнительно 35 миллионов рублей из областного бюджета на благоустройство городской площади по улице... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:01
2023-08-09T11:51
оренбургская область
бугуруслан
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Городу Бугуруслан Оренбургской области будет выделено дополнительно 35 миллионов рублей из областного бюджета на благоустройство городской площади по улице Коммунистической, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. "Центральная площадь Бугуруслана - это сердце города, главное место притяжения. После обновления пешеходные маршруты свяжут площадь с другим ключевым объектом – набережной реки Большой Кинель. Мы благоустроили ее на средства федерального гранта в 2021 году. Проект удачный, нужный людям. Необходимо завершить благоустройство пространства в намеченные сроки", – отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе. Проект городской площади в Бугуруслане в 2022 году победил во VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получил грант на реализацию. Обновление территории началось в мае. Сейчас на площадке проведены демонтажные работы. Подрядчик завершает планировку территории. Идет замена инженерных сетей, частично уложено плиточное покрытие. Общая строительная готовность на сегодняшний день – около 30%, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что муниципалитет заключил контракты на поставку элементов освещения, тротуарной плитки, малых архитектурных форм, включая сцену. Завершить благоустройство планируется до ноября.
https://ria.ru/20230809/orenburzhe-1889004474.html
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бугуруслан, денис паслер
Оренбургская область, Бугуруслан, Денис Паслер

Оренбургскому Бугуруслану выделят еще 35 млн рублей на благоустройство

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ОРЕНБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Городу Бугуруслан Оренбургской области будет выделено дополнительно 35 миллионов рублей из областного бюджета на благоустройство городской площади по улице Коммунистической, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
"Центральная площадь Бугуруслана - это сердце города, главное место притяжения. После обновления пешеходные маршруты свяжут площадь с другим ключевым объектом – набережной реки Большой Кинель. Мы благоустроили ее на средства федерального гранта в 2021 году. Проект удачный, нужный людям. Необходимо завершить благоустройство пространства в намеченные сроки", – отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Паслер: на подготовку дорог Оренбуржья к учебному году осталось три недели
Вчера, 10:59
Проект городской площади в Бугуруслане в 2022 году победил во VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получил грант на реализацию. Обновление территории началось в мае. Сейчас на площадке проведены демонтажные работы. Подрядчик завершает планировку территории. Идет замена инженерных сетей, частично уложено плиточное покрытие. Общая строительная готовность на сегодняшний день – около 30%, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что муниципалитет заключил контракты на поставку элементов освещения, тротуарной плитки, малых архитектурных форм, включая сцену. Завершить благоустройство планируется до ноября.
 
Оренбургская областьБугурусланДенис Паслер
 
 
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