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"Авиасейлс" рассказал, сколько россиян не могут устроить себе отпуск мечты
"Авиасейлс" рассказал, сколько россиян не могут устроить себе отпуск мечты - РИА Новости, 09.08.2023
"Авиасейлс" рассказал, сколько россиян не могут устроить себе отпуск мечты
Идеальное представление отпуска и реальность не совпадают у 40 процентов россиян, и только треть путешественников получает то, о чем мечтает, говорится в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T04:31
2023-08-09T04:31
2023-08-09T04:44
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Идеальное представление отпуска и реальность не совпадают у 40 процентов россиян, и только треть путешественников получает то, о чем мечтает, говорится в исследовании сервиса по покупке авиабилетов "Авиасейлс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Аналитики провели исследование среди двух тысяч путешественников из России. У трети путешественников (35 процентов) ожидания обычно совпадают с реальностью. Большинству респондентов (40 процентов) не удается осуществить изначальный план. Остальные проводят реальный отпуск дома, ничего не делая (10 процентов), или занимаются накопившимися делами (10 процентов), рассказали в сервисе. Большинство опрошенных путешественников (58 процентов) признались, что на пути к идеальному отдыху встает финансовый вопрос. У остальных находятся дела важнее отпуска: просто заняты и не находят времени на отдых (11 процентов), не с кем оставить питомца (11 процентов), не могут вырваться с работы (10 процентов).Помимо этого в "Авиасейлс" отметили, что зачастую направления, по которым путешественники ищут авиабилеты, не совпадают с фактическими бронированиями. "Чаще всего россияне искали билеты в Анталью, но бронировали билеты туда реже, чем в Ереван и Стамбул", – отметили в сервисе.Аналитики также выяснили, что для большинства опрошенных идеальный отдых – это изучение новых мест (56 процентов). Пляжный отдых (38 процентов) – на втором месте. "Для остальных респондентов вид отдыха не имеет большого значения, главное – возможность отдохнуть бюджетно (22 процента), в хорошей компании (21 процент) или наоборот, одному (10 процентов)", – рассказали в компании.
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новости - туризм, анталья (провинция), ереван, туризм, отпуск, отдых на море, отдых в россии, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Ереван, Туризм, Отпуск, Отдых на море, отдых в России, куда можно лететь
"Авиасейлс" рассказал, сколько россиян не могут устроить себе отпуск мечты
Исследование: мечты об идеальном отпуске и реальность не совпадают у 40 процентов россиян
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Идеальное представление отпуска и реальность не совпадают у 40 процентов россиян, и только треть путешественников получает то, о чем мечтает, говорится в исследовании сервиса по покупке авиабилетов "Авиасейлс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики провели исследование среди двух тысяч путешественников из России
. У трети путешественников (35 процентов) ожидания обычно совпадают с реальностью. Большинству респондентов (40 процентов) не удается осуществить изначальный план. Остальные проводят реальный отпуск дома, ничего не делая (10 процентов), или занимаются накопившимися делами (10 процентов), рассказали в сервисе.
Большинство опрошенных путешественников (58 процентов) признались, что на пути к идеальному отдыху встает финансовый вопрос. У остальных находятся дела важнее отпуска: просто заняты и не находят времени на отдых (11 процентов), не с кем оставить питомца (11 процентов), не могут вырваться с работы (10 процентов).
Помимо этого в "Авиасейлс" отметили, что зачастую направления, по которым путешественники ищут авиабилеты, не совпадают с фактическими бронированиями. "Чаще всего россияне искали билеты в Анталью
, но бронировали билеты туда реже, чем в Ереван
и Стамбул", – отметили в сервисе.
Аналитики также выяснили, что для большинства опрошенных идеальный отдых – это изучение новых мест (56 процентов). Пляжный отдых (38 процентов) – на втором месте. "Для остальных респондентов вид отдыха не имеет большого значения, главное – возможность отдохнуть бюджетно (22 процента), в хорошей компании (21 процент) или наоборот, одному (10 процентов)", – рассказали в компании.
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