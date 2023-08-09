https://ria.ru/20230809/bilety-1888893205.html

"Авиасейлс" рассказал, сколько россиян не могут устроить себе отпуск мечты

"Авиасейлс" рассказал, сколько россиян не могут устроить себе отпуск мечты - РИА Новости, 09.08.2023

"Авиасейлс" рассказал, сколько россиян не могут устроить себе отпуск мечты

Идеальное представление отпуска и реальность не совпадают у 40 процентов россиян, и только треть путешественников получает то, о чем мечтает, говорится в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T04:31

2023-08-09T04:31

2023-08-09T04:44

туризм

новости - туризм

анталья (провинция)

ереван

туризм

отпуск

отдых на море

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838852852_0:326:3061:2048_1920x0_80_0_0_921452bebd72828a019083c98638ef00.jpg

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Идеальное представление отпуска и реальность не совпадают у 40 процентов россиян, и только треть путешественников получает то, о чем мечтает, говорится в исследовании сервиса по покупке авиабилетов "Авиасейлс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Аналитики провели исследование среди двух тысяч путешественников из России. У трети путешественников (35 процентов) ожидания обычно совпадают с реальностью. Большинству респондентов (40 процентов) не удается осуществить изначальный план. Остальные проводят реальный отпуск дома, ничего не делая (10 процентов), или занимаются накопившимися делами (10 процентов), рассказали в сервисе. Большинство опрошенных путешественников (58 процентов) признались, что на пути к идеальному отдыху встает финансовый вопрос. У остальных находятся дела важнее отпуска: просто заняты и не находят времени на отдых (11 процентов), не с кем оставить питомца (11 процентов), не могут вырваться с работы (10 процентов).Помимо этого в "Авиасейлс" отметили, что зачастую направления, по которым путешественники ищут авиабилеты, не совпадают с фактическими бронированиями. "Чаще всего россияне искали билеты в Анталью, но бронировали билеты туда реже, чем в Ереван и Стамбул", – отметили в сервисе.Аналитики также выяснили, что для большинства опрошенных идеальный отдых – это изучение новых мест (56 процентов). Пляжный отдых (38 процентов) – на втором месте. "Для остальных респондентов вид отдыха не имеет большого значения, главное – возможность отдохнуть бюджетно (22 процента), в хорошей компании (21 процент) или наоборот, одному (10 процентов)", – рассказали в компании.

https://ria.ru/20230808/gorod-1888732599.html

анталья (провинция)

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, анталья (провинция), ереван, туризм, отпуск, отдых на море, отдых в россии, куда можно лететь