https://ria.ru/20230809/bespilotnik-1888968334.html

ПВО сбила два беспилотника, пытавшихся прорваться к Москве

ПВО сбила два беспилотника, пытавшихся прорваться к Москве - РИА Новости, 09.08.2023

ПВО сбила два беспилотника, пытавшихся прорваться к Москве

Силы ПВО сбили в Подмосковье два беспилотника, пытавших пролететь в Москву, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T03:21

2023-08-09T03:21

2023-08-09T04:41

москва

домодедово (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силы ПВО сбили в Подмосковье два беспилотника, пытавших пролететь в Москву, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе", - написал он в своем Telegram-канале.Информации о пострадавших при падении обломков нет, на месте работают экстренные службы, добавил Собянин.Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. Шестого августа в Минобороны сообщили об уничтожении системами ПВО украинского беспилотника в Подольском районе Подмосковья. В ночь на 1 августа киевский режим пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню Москвы-Сити.

https://ria.ru/20230808/bespilotnik-1888890867.html

москва

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москва, домодедово (аэропорт), происшествия