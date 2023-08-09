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ПВО сбила два беспилотника, пытавшихся прорваться к Москве - РИА Новости, 09.08.2023
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03:21 09.08.2023 (обновлено: 04:41 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/bespilotnik-1888968334.html
ПВО сбила два беспилотника, пытавшихся прорваться к Москве
ПВО сбила два беспилотника, пытавшихся прорваться к Москве - РИА Новости, 09.08.2023
ПВО сбила два беспилотника, пытавшихся прорваться к Москве
Силы ПВО сбили в Подмосковье два беспилотника, пытавших пролететь в Москву, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T03:21
2023-08-09T04:41
москва
домодедово (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силы ПВО сбили в Подмосковье два беспилотника, пытавших пролететь в Москву, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе", - написал он в своем Telegram-канале.Информации о пострадавших при падении обломков нет, на месте работают экстренные службы, добавил Собянин.Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. Шестого августа в Минобороны сообщили об уничтожении системами ПВО украинского беспилотника в Подольском районе Подмосковья. В ночь на 1 августа киевский режим пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню Москвы-Сити.
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москва, домодедово (аэропорт), происшествия
Москва, Домодедово (аэропорт), Происшествия
ПВО сбила два беспилотника, пытавшихся прорваться к Москве

Собянин: ПВО сбила под Москвой два боевых беспилотника

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Силы ПВО сбили в Подмосковье два беспилотника, пытавших пролететь в Москву, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе", - написал он в своем Telegram-канале.
Информации о пострадавших при падении обломков нет, на месте работают экстренные службы, добавил Собянин.
Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. Шестого августа в Минобороны сообщили об уничтожении системами ПВО украинского беспилотника в Подольском районе Подмосковья. В ночь на 1 августа киевский режим пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню Москвы-Сити.
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