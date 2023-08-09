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Свергнутый президент Нигера не собирается уходить в отставку - РИА Новости, 09.08.2023
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18:47 09.08.2023 (обновлено: 18:48 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/bazum-1889147056.html
Свергнутый президент Нигера не собирается уходить в отставку
Свергнутый президент Нигера не собирается уходить в отставку - РИА Новости, 09.08.2023
Свергнутый президент Нигера не собирается уходить в отставку
Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум не собирается уходить в отставку, заявил РИА Новости его советник Антинекар Аль-Хасан. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:47
2023-08-09T18:48
нигер
абуджа
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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КАИР, 9 авг - РИА Новости. Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум не собирается уходить в отставку, заявил РИА Новости его советник Антинекар Аль-Хасан. "Он ничего не подписывал и не собирается уходить в отставку. Он лучше умрет, чем уйдет в отставку", - ответил советник на вопрос, подписал ли Базум заявление об отставке. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230809/niger-1889138471.html
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нигер, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
Нигер, Абуджа, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Свергнутый президент Нигера не собирается уходить в отставку

Советник свергнутого главы Нигера Базума заявил, что президент не уйдет в отставку

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Нигера Мохамед Базум
Президент Нигера Мохамед Базум - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Нигера Мохамед Базум. Архивное фото
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КАИР, 9 авг - РИА Новости. Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум не собирается уходить в отставку, заявил РИА Новости его советник Антинекар Аль-Хасан.
"Он ничего не подписывал и не собирается уходить в отставку. Он лучше умрет, чем уйдет в отставку", - ответил советник на вопрос, подписал ли Базум заявление об отставке.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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НигерАбуджаМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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