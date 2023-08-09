https://ria.ru/20230809/bayden-1889175669.html
СМИ: кокаин, найденный в Белом доме, оставил близкий семьи Байдена
СМИ: кокаин, найденный в Белом доме, оставил близкий семьи Байдена - РИА Новости, 09.08.2023
СМИ: кокаин, найденный в Белом доме, оставил близкий семьи Байдена
Пакет с кокаином, обнаруженный в Белом доме в июле 2023 года, принадлежал человеку из окружения семьи президента США Джо Байдена, а сам глава государства знает, РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T22:29
2023-08-09T22:29
2023-08-09T22:32
в мире
сша
хантер байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fa1c7eb1a0e6ecdf05f7b4e5e7a88c.jpg
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Пакет с кокаином, обнаруженный в Белом доме в июле 2023 года, принадлежал человеку из окружения семьи президента США Джо Байдена, а сам глава государства знает, чей это был наркотик, сообщает газета New York Post. "Пакет с кокаином, обнаруженный в западном крыле в прошлом месяце, предположительно, мог принадлежать кому-то из "окружения семьи Байдена", а президент предположительно знает, кто это", - говорится в публикации. По данным информированных источников, несмотря публичные заявления Секретной службы США о невозможности установить личность человека, оставившего кокаин в Белом доме в начале июля, в действительности власти смогли собрать достаточно улик, чтобы остановить его имя. Секретная служба 2 июля обнаружила в Белом доме подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. Полиция 13 июля сообщила, что Секретная служба завершила расследование инцидента с кокаином в Белом доме, но не смогла выяснить, как он появился в президентской резиденции.
https://radiosputnik.ria.ru/20230719/ssha-ukraina-1885151276.html
https://ria.ru/20230809/pomosch-1889174497.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9d117c176f9b9558bebbd893ccc9e9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, хантер байден
В мире, США, Хантер Байден
СМИ: кокаин, найденный в Белом доме, оставил близкий семьи Байдена
New York Post: кокаин, найденный в Белом доме, оставил близкий семьи Байдена
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости.
Пакет с кокаином, обнаруженный в Белом доме в июле 2023 года, принадлежал человеку из окружения семьи президента США Джо Байдена, а сам глава государства знает, чей это был наркотик, сообщает газета
New York Post.
"Пакет с кокаином, обнаруженный в западном крыле в прошлом месяце, предположительно, мог принадлежать кому-то из "окружения семьи Байдена", а президент предположительно знает, кто это", - говорится в публикации.
"Байдену-младшему придется продать свой кокаин". Сколько США тратят на Киев
По данным информированных источников, несмотря публичные заявления Секретной службы США о невозможности установить личность человека, оставившего кокаин в Белом доме в начале июля, в действительности власти смогли собрать достаточно улик, чтобы остановить его имя.
Секретная служба 2 июля обнаружила в Белом доме подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией.
Полиция 13 июля сообщила, что Секретная служба завершила расследование инцидента с кокаином в Белом доме, но не смогла выяснить, как он появился в президентской резиденции.
Байден попросит у конгресса новые средства для ВСУ, сообщили СМИ