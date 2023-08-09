https://ria.ru/20230809/bayden-1889175669.html

СМИ: кокаин, найденный в Белом доме, оставил близкий семьи Байдена

СМИ: кокаин, найденный в Белом доме, оставил близкий семьи Байдена - РИА Новости, 09.08.2023

СМИ: кокаин, найденный в Белом доме, оставил близкий семьи Байдена

Пакет с кокаином, обнаруженный в Белом доме в июле 2023 года, принадлежал человеку из окружения семьи президента США Джо Байдена, а сам глава государства знает, РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T22:29

2023-08-09T22:29

2023-08-09T22:32

в мире

сша

хантер байден

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Пакет с кокаином, обнаруженный в Белом доме в июле 2023 года, принадлежал человеку из окружения семьи президента США Джо Байдена, а сам глава государства знает, чей это был наркотик, сообщает газета New York Post. "Пакет с кокаином, обнаруженный в западном крыле в прошлом месяце, предположительно, мог принадлежать кому-то из "окружения семьи Байдена", а президент предположительно знает, кто это", - говорится в публикации. По данным информированных источников, несмотря публичные заявления Секретной службы США о невозможности установить личность человека, оставившего кокаин в Белом доме в начале июля, в действительности власти смогли собрать достаточно улик, чтобы остановить его имя. Секретная служба 2 июля обнаружила в Белом доме подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. Полиция 13 июля сообщила, что Секретная служба завершила расследование инцидента с кокаином в Белом доме, но не смогла выяснить, как он появился в президентской резиденции.

https://radiosputnik.ria.ru/20230719/ssha-ukraina-1885151276.html

https://ria.ru/20230809/pomosch-1889174497.html

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в мире, сша, хантер байден