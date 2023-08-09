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В конгрессе США заявили, что семья Байдена получала деньги из России - РИА Новости, 09.08.2023
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18:06 09.08.2023 (обновлено: 23:40 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/bayden-1889138869.html
В конгрессе США заявили, что семья Байдена получала деньги из России
В конгрессе США заявили, что семья Байдена получала деньги из России - РИА Новости, 09.08.2023
В конгрессе США заявили, что семья Байдена получала деньги из России
Семья Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования от "олигархов" из РФ, Казахстана и... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:06
2023-08-09T23:40
россия
конгресс сша
в мире
сша
хантер байден
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Семья Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования от "олигархов" из РФ, Казахстана и Украины, в том числе от российской предпринимательницы Елены Батуриной, говорится в меморандуме о банковских документах, опубликованном в среду председателем комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джеймсом Комером."Меморандум рассказывает о том, как Байдены и их деловые партнеры получали миллионы от олигархов из России, Казахстана и Украины во время вице-президентства Джо Байдена", - следует из документа, опубликованного на сайте конгрессмена. В нем также цитируется недавнее заявление бывшего делового партнера Хантера Байдена, а ныне осведомителя конгресса - Девона Арчера - о том, что бывший вице-президент пользовался своим положением в качестве "бренда", направляя при необходимости "сигналы" о своих полномочиях и влиянии в интересах обогащения семьи."Во время вице-президента Джо Байдена Хантер Байден продавал его как "бренд", чтобы получить миллионы от олигархов в РФ, Казахстане и Украине... Ясно, что Джо Байден знал о деловых отношениях своего сына и позволял себе быть "брендом", который использовался для обогащения семьи Байдена, когда тот был вице-президентом США", - заявил по данному поводу Комер. К документу прилагается краткая выдержка с описанием финансирования, предположительно, полученного семьей Байденов из зарубежных источников. Как утверждает Комер, на сегодняшний день возглавляемый им комитет выявил такие платежи в интересах семьи Байдена и их деловых партнеров на сумму свыше 20 миллионов долларов.Среди прочего, в перечне фигурирует упоминание о том, как российская предпринимательница Елена Батурина якобы перевела 3,5 миллиона долларов в подставную компанию, связанную с Байденом-младшим и Девоном Арчером. "Российская миллиардерша Батурина перевела 3,5 миллиона долларов в подставную компанию Rosemont Seneca Thornton. Приблизительно 1 миллион был переведен Девону Арчеру, а оставшаяся часть была направлена для начального финансирования нового счета компании Rosemont Seneca Bohai, которую Арчер и Хантер Байден использовали для получения других иностранных переводов", - говорится в документе.Надзорный комитет палаты представителей ранее заявил, что Хантер Байден не менее дюжины раз связывал по телефону отца, нынешнего президента США Джо Байдена, со своими зарубежными партнерами, в том числе с топ-менеджерами украинской энергетической компании Burisma. В Белом доме любые обвинения на данный счет отвергают и неизменно подчеркивают, что Байден-старший никогда не имел отношение к бизнесу своего сына.
https://ria.ru/20230731/bayden-1887478195.html
https://ria.ru/20230708/politika-1882596440.html
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россия, конгресс сша, в мире, сша, хантер байден
Россия, Конгресс США, В мире, США, Хантер Байден
В конгрессе США заявили, что семья Байдена получала деньги из России

Конгрессмен США Комер: семья Байдена получала деньги из России

© AFP 2023 / SAUL LOEBДжо и Джилл Байден со своей собакой по кличке Коммандер
Джо и Джилл Байден со своей собакой по кличке Коммандер - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
Джо и Джилл Байден со своей собакой по кличке Коммандер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Семья Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования от "олигархов" из РФ, Казахстана и Украины, в том числе от российской предпринимательницы Елены Батуриной, говорится в меморандуме о банковских документах, опубликованном в среду председателем комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джеймсом Комером.
"Меморандум рассказывает о том, как Байдены и их деловые партнеры получали миллионы от олигархов из России, Казахстана и Украины во время вице-президентства Джо Байдена", - следует из документа, опубликованного на сайте конгрессмена. В нем также цитируется недавнее заявление бывшего делового партнера Хантера Байдена, а ныне осведомителя конгресса - Девона Арчера - о том, что бывший вице-президент пользовался своим положением в качестве "бренда", направляя при необходимости "сигналы" о своих полномочиях и влиянии в интересах обогащения семьи.
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"Во время вице-президента Джо Байдена Хантер Байден продавал его как "бренд", чтобы получить миллионы от олигархов в РФ, Казахстане и Украине... Ясно, что Джо Байден знал о деловых отношениях своего сына и позволял себе быть "брендом", который использовался для обогащения семьи Байдена, когда тот был вице-президентом США", - заявил по данному поводу Комер. К документу прилагается краткая выдержка с описанием финансирования, предположительно, полученного семьей Байденов из зарубежных источников. Как утверждает Комер, на сегодняшний день возглавляемый им комитет выявил такие платежи в интересах семьи Байдена и их деловых партнеров на сумму свыше 20 миллионов долларов.
Среди прочего, в перечне фигурирует упоминание о том, как российская предпринимательница Елена Батурина якобы перевела 3,5 миллиона долларов в подставную компанию, связанную с Байденом-младшим и Девоном Арчером. "Российская миллиардерша Батурина перевела 3,5 миллиона долларов в подставную компанию Rosemont Seneca Thornton. Приблизительно 1 миллион был переведен Девону Арчеру, а оставшаяся часть была направлена для начального финансирования нового счета компании Rosemont Seneca Bohai, которую Арчер и Хантер Байден использовали для получения других иностранных переводов", - говорится в документе.
Надзорный комитет палаты представителей ранее заявил, что Хантер Байден не менее дюжины раз связывал по телефону отца, нынешнего президента США Джо Байдена, со своими зарубежными партнерами, в том числе с топ-менеджерами украинской энергетической компании Burisma. В Белом доме любые обвинения на данный счет отвергают и неизменно подчеркивают, что Байден-старший никогда не имел отношение к бизнесу своего сына.
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