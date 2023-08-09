https://ria.ru/20230809/bayden-1889138869.html

В конгрессе США заявили, что семья Байдена получала деньги из России

В конгрессе США заявили, что семья Байдена получала деньги из России - РИА Новости, 09.08.2023

В конгрессе США заявили, что семья Байдена получала деньги из России

Семья Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования от "олигархов" из РФ, Казахстана и... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T18:06

2023-08-09T18:06

2023-08-09T23:40

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Семья Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования от "олигархов" из РФ, Казахстана и Украины, в том числе от российской предпринимательницы Елены Батуриной, говорится в меморандуме о банковских документах, опубликованном в среду председателем комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джеймсом Комером."Меморандум рассказывает о том, как Байдены и их деловые партнеры получали миллионы от олигархов из России, Казахстана и Украины во время вице-президентства Джо Байдена", - следует из документа, опубликованного на сайте конгрессмена. В нем также цитируется недавнее заявление бывшего делового партнера Хантера Байдена, а ныне осведомителя конгресса - Девона Арчера - о том, что бывший вице-президент пользовался своим положением в качестве "бренда", направляя при необходимости "сигналы" о своих полномочиях и влиянии в интересах обогащения семьи."Во время вице-президента Джо Байдена Хантер Байден продавал его как "бренд", чтобы получить миллионы от олигархов в РФ, Казахстане и Украине... Ясно, что Джо Байден знал о деловых отношениях своего сына и позволял себе быть "брендом", который использовался для обогащения семьи Байдена, когда тот был вице-президентом США", - заявил по данному поводу Комер. К документу прилагается краткая выдержка с описанием финансирования, предположительно, полученного семьей Байденов из зарубежных источников. Как утверждает Комер, на сегодняшний день возглавляемый им комитет выявил такие платежи в интересах семьи Байдена и их деловых партнеров на сумму свыше 20 миллионов долларов.Среди прочего, в перечне фигурирует упоминание о том, как российская предпринимательница Елена Батурина якобы перевела 3,5 миллиона долларов в подставную компанию, связанную с Байденом-младшим и Девоном Арчером. "Российская миллиардерша Батурина перевела 3,5 миллиона долларов в подставную компанию Rosemont Seneca Thornton. Приблизительно 1 миллион был переведен Девону Арчеру, а оставшаяся часть была направлена для начального финансирования нового счета компании Rosemont Seneca Bohai, которую Арчер и Хантер Байден использовали для получения других иностранных переводов", - говорится в документе.Надзорный комитет палаты представителей ранее заявил, что Хантер Байден не менее дюжины раз связывал по телефону отца, нынешнего президента США Джо Байдена, со своими зарубежными партнерами, в том числе с топ-менеджерами украинской энергетической компании Burisma. В Белом доме любые обвинения на данный счет отвергают и неизменно подчеркивают, что Байден-старший никогда не имел отношение к бизнесу своего сына.

https://ria.ru/20230731/bayden-1887478195.html

https://ria.ru/20230708/politika-1882596440.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, конгресс сша, в мире, сша, хантер байден