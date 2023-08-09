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Байден неожиданным образом подарил козырь России - РИА Новости, 09.08.2023
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02:42 09.08.2023 (обновлено: 06:52 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/bayden-1888967279.html
Байден неожиданным образом подарил козырь России
Байден неожиданным образом подарил козырь России - РИА Новости, 09.08.2023
Байден неожиданным образом подарил козырь России
Решение президента США Джо Байдена объявить национальным памятником земли в американской Аризоне, где добывается уран, навредит Америке и "поможет" России,... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T02:42
2023-08-09T06:52
в мире
россия
сша
аризона
джо байден
джон баррассо
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена объявить национальным памятником земли в американской Аризоне, где добывается уран, навредит Америке и "поможет" России, заявил сенатор-республиканец от Вайоминга Джон Баррассо.Во вторник американский лидер объявил национальным памятником почти миллион акров земель коренных народов в районе парка Большой каньон, что в результате заблокирует возможность вести разработку местных урановых месторождений."Президент Байден снова помогает нашим врагам, отказывая американцам в доступе к необходимым нам ресурсам. В настоящее время мы импортируем из России в три раза больше урана, чем производим", - приводятся его слова на сайте сената.По его словам, ранее американский сенат выступил за увеличение внутреннего производства урана, чтобы "исключить нашу зависимость от России"."Тем не менее, президент Байден блокирует доступ к ключевым месторождениям американского урана и других важных полезных ископаемых, чтобы удовлетворить свой "левый" электорат. Сейчас не время перекрывать доступ к американским ресурсам", — добавил сенатор.В июне газета New York Times сообщала, что США сложно отказаться от российского обогащенного урана, американские компании платят дочерним компаниям "Росатома" около миллиарда долларов в год на его закупки. Как отмечало издание, для создания новой цепочки поставок обогащенного урана Штатам потребуются годы и значительно больше финансирования, чем выделяется в настоящее время.
https://ria.ru/20230725/energetika-1886052291.html
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в мире, россия, сша, аризона, джо байден, джон баррассо, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, США, Аризона, Джо Байден, Джон Баррассо, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Байден неожиданным образом подарил козырь России

Сенатор США Баррассо заявил, что решение Байдена по индейским землям идет на пользу России

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена объявить национальным памятником земли в американской Аризоне, где добывается уран, навредит Америке и "поможет" России, заявил сенатор-республиканец от Вайоминга Джон Баррассо.
Во вторник американский лидер объявил национальным памятником почти миллион акров земель коренных народов в районе парка Большой каньон, что в результате заблокирует возможность вести разработку местных урановых месторождений.
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"Президент Байден снова помогает нашим врагам, отказывая американцам в доступе к необходимым нам ресурсам. В настоящее время мы импортируем из России в три раза больше урана, чем производим", - приводятся его слова на сайте сената.
По его словам, ранее американский сенат выступил за увеличение внутреннего производства урана, чтобы "исключить нашу зависимость от России".
"Тем не менее, президент Байден блокирует доступ к ключевым месторождениям американского урана и других важных полезных ископаемых, чтобы удовлетворить свой "левый" электорат. Сейчас не время перекрывать доступ к американским ресурсам", — добавил сенатор.
В июне газета New York Times сообщала, что США сложно отказаться от российского обогащенного урана, американские компании платят дочерним компаниям "Росатома" около миллиарда долларов в год на его закупки. Как отмечало издание, для создания новой цепочки поставок обогащенного урана Штатам потребуются годы и значительно больше финансирования, чем выделяется в настоящее время.
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В миреРоссияСШААризонаДжо БайденДжон БаррассоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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