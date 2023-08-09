https://ria.ru/20230809/bayden-1888967279.html
Байден неожиданным образом подарил козырь России
Байден неожиданным образом подарил козырь России - РИА Новости, 09.08.2023
Байден неожиданным образом подарил козырь России
Решение президента США Джо Байдена объявить национальным памятником земли в американской Аризоне, где добывается уран, навредит Америке и "поможет" России,... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T02:42
2023-08-09T02:42
2023-08-09T06:52
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джон баррассо
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена объявить национальным памятником земли в американской Аризоне, где добывается уран, навредит Америке и "поможет" России, заявил сенатор-республиканец от Вайоминга Джон Баррассо.Во вторник американский лидер объявил национальным памятником почти миллион акров земель коренных народов в районе парка Большой каньон, что в результате заблокирует возможность вести разработку местных урановых месторождений."Президент Байден снова помогает нашим врагам, отказывая американцам в доступе к необходимым нам ресурсам. В настоящее время мы импортируем из России в три раза больше урана, чем производим", - приводятся его слова на сайте сената.По его словам, ранее американский сенат выступил за увеличение внутреннего производства урана, чтобы "исключить нашу зависимость от России"."Тем не менее, президент Байден блокирует доступ к ключевым месторождениям американского урана и других важных полезных ископаемых, чтобы удовлетворить свой "левый" электорат. Сейчас не время перекрывать доступ к американским ресурсам", — добавил сенатор.В июне газета New York Times сообщала, что США сложно отказаться от российского обогащенного урана, американские компании платят дочерним компаниям "Росатома" около миллиарда долларов в год на его закупки. Как отмечало издание, для создания новой цепочки поставок обогащенного урана Штатам потребуются годы и значительно больше финансирования, чем выделяется в настоящее время.
https://ria.ru/20230725/energetika-1886052291.html
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в мире, россия, сша, аризона, джо байден, джон баррассо, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, США, Аризона, Джо Байден, Джон Баррассо, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Байден неожиданным образом подарил козырь России
Сенатор США Баррассо заявил, что решение Байдена по индейским землям идет на пользу России