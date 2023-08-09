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Депутат Госдумы считает, что кукла Барби плохо влияет на психику девочек
Депутат Госдумы считает, что кукла Барби плохо влияет на психику девочек - РИА Новости, 09.08.2023
Депутат Госдумы считает, что кукла Барби плохо влияет на психику девочек
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая (ЕР) считает, что параметры фигуры куклы Барби не являются адекватными и могут плохо... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:01
2023-08-09T18:01
2023-08-09T18:01
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая (ЕР) считает, что параметры фигуры куклы Барби не являются адекватными и могут плохо воздействовать на психику девочек. "Если взять размеры Барби и их переложить на реального человека, то это талия 35 сантиметров, очень тяжело себе представить девушку с талией 35 сантиметров", - сказала Буцкая на пресс-конференции, посвященной влиянию игрушек на психику ребенка в НСН. Она отметила, что стремление девушек иметь фигуру, как у Барби, может привести к анорексии и другим проблемам. Буцкая отметила, что игрушка должна транслировать то, что взрослые хотят донести до ребенка. "Игрушка –это не просто игрушка в руках, это то, что мы транслируем в голову ребенку, то каким он вырастет", - добавила Буцкая. Ранее Буцкая рассказала РИА Новости, что сейчас разрабатывается законопроект о необходимости психолого–педагогической экспертизы игрушек, который в том числе позволит выстроить дорожную карту проведения такой экспертизы. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко поддержал позицию Буцкой и добавил, что у куклы должно быть определение, ведь она предназначена для общения ребенка. "Кукла нужна человеку для общения. Должно быть дано определение куклы, кукла – это особая детская игрушка", - отметил парламентарий в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20230425/barbi-1867694545.html
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россия, татьяна буцкая, сергей рыбальченко, госдума рф
Россия, Татьяна Буцкая, Сергей Рыбальченко, Госдума РФ
Депутат Госдумы считает, что кукла Барби плохо влияет на психику девочек
Депутат Буцкая: стремление девочек иметь фигуру как у Барби может привести к анорексии
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая (ЕР) считает, что параметры фигуры куклы Барби не являются адекватными и могут плохо воздействовать на психику девочек.
"Если взять размеры Барби и их переложить на реального человека, то это талия 35 сантиметров, очень тяжело себе представить девушку с талией 35 сантиметров", - сказала Буцкая на пресс-конференции, посвященной влиянию игрушек на психику ребенка в НСН.
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Она отметила, что стремление девушек иметь фигуру, как у Барби, может привести к анорексии и другим проблемам. Буцкая отметила, что игрушка должна транслировать то, что взрослые хотят донести до ребенка.
"Игрушка –это не просто игрушка в руках, это то, что мы транслируем в голову ребенку, то каким он вырастет", - добавила Буцкая.
Ранее Буцкая рассказала РИА Новости, что сейчас разрабатывается законопроект о необходимости психолого–педагогической экспертизы игрушек, который в том числе позволит выстроить дорожную карту проведения такой экспертизы.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ
по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко
поддержал позицию Буцкой и добавил, что у куклы должно быть определение, ведь она предназначена для общения ребенка.
"Кукла нужна человеку для общения. Должно быть дано определение куклы, кукла – это особая детская игрушка", - отметил парламентарий в ходе пресс-конференции.
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