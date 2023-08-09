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Столичный завод увеличит объемы выпуска автокомпонентов после модернизации - РИА Новости, 09.08.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:16 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/avtokomponenty-1888959349.html
Столичный завод увеличит объемы выпуска автокомпонентов после модернизации
Столичный завод увеличит объемы выпуска автокомпонентов после модернизации - РИА Новости, 09.08.2023
Столичный завод увеличит объемы выпуска автокомпонентов после модернизации
Модернизация производства на столичном заводе, который специализируется на выпуске автокомпонентов, позволит нарастить объемы продукции, заявил глава... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T09:16
2023-08-09T09:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
москва
тула
владислав овчинский
lada vesta
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Модернизация производства на столичном заводе, который специализируется на выпуске автокомпонентов, позволит нарастить объемы продукции, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Кроме того, благодаря модернизации на заводе производственные линии смогут адаптировать к производству новых деталей.По словам Овчинского, после проведенных работ мощности производственного комплекса увеличатся с двенадцати до семнадцати миллионов деталей ежегодно."Московский завод "Альфа Автоматив Техноложиз" приступает к модернизации оборудования и его адаптации к запуску масштабного производства 106 компонентов кузовных деталей для китайского кроссовера Haval Jolion. Уже сейчас специалисты завода закончили комплекс технических работ по вводу в эксплуатацию дополнительной линии из пяти 250-тонных прессов", – пояснил руководитель департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как отмечается в материале, для поставки нового оборудования было заключено соглашение ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" (Тула), дочерним подразделением Great Wall Corporation.В свою очередь, гендиректор предприятия Зоригто Саханов сообщил, что на заводе производится обширная линейка профильной продукции. Она отвечает стандартам автомобилестроения всего мира. Текущие проекты направлены на решение профильных задач в сферах локализации и импортозамещения.По данным пресс-службы, некоторое время назад предприятие запустило процессы перезапуска производства деталей кузова для модели Lada Largus, в том числе с использованием масел российского производства. В конце прошлого года данный завод запустил новое производство на юге города. Это было сделано в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). На предприятии производят кузовные детали для легковушек и коммерческого транспорта. Их поставляют на автосборочные предприятия в Российской Федерации, а также в другие страны.В департаменте уточнили, что для бизнеса в столице созданы комфортные условия. Они позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям на территории города. Размещение промышленных площадок в Москве позволяет инвесторам получить доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и большому пулу системной поддержки города. На сегодняшний день предприятия могут воспользоваться более чем двадцатью мерами поддержки. В них также входят субсидии и целевые займы. В столице разработан ряд антикризисных инструментов. Город активно развивает промышленность, заботится о создании равных для всех условий ведения бизнеса, оказывает поддержку инновационным, перспективным, важным для Москвы отраслям и бизнес-проектам.
https://ria.ru/20230803/avto-1887957754.html
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экономика, технологии, москва, тула, владислав овчинский, lada vesta
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Москва, Тула, Владислав Овчинский, Lada Vesta

Столичный завод увеличит объемы выпуска автокомпонентов после модернизации

© ФОТО - Пресс-служба ДИППСтоличный завод увеличит объемы выпуска автокомпонентов после модернизации
Столичный завод увеличит объемы выпуска автокомпонентов после модернизации
© ФОТО - Пресс-служба ДИПП
Столичный завод увеличит объемы выпуска автокомпонентов после модернизации . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Модернизация производства на столичном заводе, который специализируется на выпуске автокомпонентов, позволит нарастить объемы продукции, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Кроме того, благодаря модернизации на заводе производственные линии смогут адаптировать к производству новых деталей.
По словам Овчинского, после проведенных работ мощности производственного комплекса увеличатся с двенадцати до семнадцати миллионов деталей ежегодно.
«
"Московский завод "Альфа Автоматив Техноложиз" приступает к модернизации оборудования и его адаптации к запуску масштабного производства 106 компонентов кузовных деталей для китайского кроссовера Haval Jolion. Уже сейчас специалисты завода закончили комплекс технических работ по вводу в эксплуатацию дополнительной линии из пяти 250-тонных прессов", – пояснил руководитель департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
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Как отмечается в материале, для поставки нового оборудования было заключено соглашение ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" (Тула), дочерним подразделением Great Wall Corporation.
В свою очередь, гендиректор предприятия Зоригто Саханов сообщил, что на заводе производится обширная линейка профильной продукции. Она отвечает стандартам автомобилестроения всего мира. Текущие проекты направлены на решение профильных задач в сферах локализации и импортозамещения.
По данным пресс-службы, некоторое время назад предприятие запустило процессы перезапуска производства деталей кузова для модели Lada Largus, в том числе с использованием масел российского производства. В конце прошлого года данный завод запустил новое производство на юге города. Это было сделано в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). На предприятии производят кузовные детали для легковушек и коммерческого транспорта. Их поставляют на автосборочные предприятия в Российской Федерации, а также в другие страны.
В департаменте уточнили, что для бизнеса в столице созданы комфортные условия. Они позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям на территории города. Размещение промышленных площадок в Москве позволяет инвесторам получить доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и большому пулу системной поддержки города. На сегодняшний день предприятия могут воспользоваться более чем двадцатью мерами поддержки. В них также входят субсидии и целевые займы. В столице разработан ряд антикризисных инструментов. Город активно развивает промышленность, заботится о создании равных для всех условий ведения бизнеса, оказывает поддержку инновационным, перспективным, важным для Москвы отраслям и бизнес-проектам.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаТехнологииМоскваТулаВладислав ОвчинскийLada Vesta
 
 
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