Столичный завод увеличит объемы выпуска автокомпонентов после модернизации
© ФОТО - Пресс-служба ДИППСтоличный завод увеличит объемы выпуска автокомпонентов после модернизации
© ФОТО - Пресс-служба ДИПП
Столичный завод увеличит объемы выпуска автокомпонентов после модернизации . Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Модернизация производства на столичном заводе, который специализируется на выпуске автокомпонентов, позволит нарастить объемы продукции, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Кроме того, благодаря модернизации на заводе производственные линии смогут адаптировать к производству новых деталей.
По словам Овчинского, после проведенных работ мощности производственного комплекса увеличатся с двенадцати до семнадцати миллионов деталей ежегодно.
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"Московский завод "Альфа Автоматив Техноложиз" приступает к модернизации оборудования и его адаптации к запуску масштабного производства 106 компонентов кузовных деталей для китайского кроссовера Haval Jolion. Уже сейчас специалисты завода закончили комплекс технических работ по вводу в эксплуатацию дополнительной линии из пяти 250-тонных прессов", – пояснил руководитель департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Как отмечается в материале, для поставки нового оборудования было заключено соглашение ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" (Тула), дочерним подразделением Great Wall Corporation.
В свою очередь, гендиректор предприятия Зоригто Саханов сообщил, что на заводе производится обширная линейка профильной продукции. Она отвечает стандартам автомобилестроения всего мира. Текущие проекты направлены на решение профильных задач в сферах локализации и импортозамещения.
По данным пресс-службы, некоторое время назад предприятие запустило процессы перезапуска производства деталей кузова для модели Lada Largus, в том числе с использованием масел российского производства. В конце прошлого года данный завод запустил новое производство на юге города. Это было сделано в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). На предприятии производят кузовные детали для легковушек и коммерческого транспорта. Их поставляют на автосборочные предприятия в Российской Федерации, а также в другие страны.
В департаменте уточнили, что для бизнеса в столице созданы комфортные условия. Они позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям на территории города. Размещение промышленных площадок в Москве позволяет инвесторам получить доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и большому пулу системной поддержки города. На сегодняшний день предприятия могут воспользоваться более чем двадцатью мерами поддержки. В них также входят субсидии и целевые займы. В столице разработан ряд антикризисных инструментов. Город активно развивает промышленность, заботится о создании равных для всех условий ведения бизнеса, оказывает поддержку инновационным, перспективным, важным для Москвы отраслям и бизнес-проектам.