https://ria.ru/20230809/avto-1888978488.html

Цены на "проходные" несанкционные авто из Японии вырастут, считает дилер

Цены на "проходные" несанкционные авто из Японии вырастут, считает дилер - РИА Новости, 09.08.2023

Цены на "проходные" несанкционные авто из Японии вырастут, считает дилер

Цены на так называемые проходные автомобили возрастом от трех до пяти лет, но которые не подпадают под новые японские санкции, вырастут в России в полтора-два... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T07:32

2023-08-09T07:32

2023-08-09T07:32

экономика

япония

россия

авто

toyota corolla

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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Цены на так называемые проходные автомобили возрастом от трех до пяти лет, но которые не подпадают под новые японские санкции, вырастут в России в полтора-два раза, считает проживающий в Японии автодилер Александр Колевинский, 20 лет специализирующийся на поставках машин из этой страны. Новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров, вступил в силу в среду. В списке в том числе указаны гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра. "Проходной" возраст для машины для растаможивания в России – это от трех до пяти лет на текущий день, на текущий месяц. Для них средняя ставка таможенной пошлины – 2,2-2,5 евро за кубический сантиметр двигателя. А для машин старше пяти лет сейчас крайний порог – это 2008 год выпуска, пошлина – 5 евро за кубический сантиметр. А сейчас на "проходные" машины от трех до пяти лет цена вырастет, и появится спрос на более старые модели", – сказал Колевинский РИА Новости. По его мнению, "на "проходные" машины рост цен будет просто бешеный, цена поднимется раза в полтора, если не в два". Он считает, что рост цен на эту категорию может спровоцировать повышение интереса к более старым японским машинам, несмотря на то что таможенная пошлина на них выше. "На автомобили старше пяти лет выше пошлина, но на них в Японии заметно падает цена. Тогда у нас появляется большой рынок. Например, Honda Vezel 2019 года на аукционе стоит 2 миллиона иен (около 14 тысяч долларов), а 2014 года – 1 миллион иен (около 7 тысяч долларов), а машина ровно такая же, разница в фарах и паре кнопочек в салоне. То есть даже с более высокой таможенной пошлиной она все равно будет дешевле на 600 тысяч иен (4,2 тысячи долларов), чем более новая", – сказал он. "Но зная трепетное отношение японцев к своим автомобилям, мы понимаем, что 2014 год – это не старая машина, ее обслуживали, за ней ухаживали и она в очень хорошем состоянии. Эти машины тоже начнут возить в большем объеме, чем сейчас. Сейчас не было смысла их возить", – добавил автодилер. Он также привел пример прошлого года, когда за счет рекордного спроса в России на подержанные автомобили из Японии российские покупатели провоцировали невиданный рост цен на ряд машин. "В прошлом году тоже был рост цен. Спрос резко вырос, а машин на рынке больше не стало. Продается в один день на аукционе четыре Toyota Harrier 2019 года, "проходного" на Россию. А их хотят купить 800 человек в России. Это случай из практики. Эта машина в результате продается за 5 миллионов иен (35 тысяч долларов) при том, что в 2019 году в салоне новая она стоила 3,8 миллиона иен (27 тысяч долларов по текущему курсу)", – сказал Колевинский. В целом он считает, что сначала рынок определится с моделями, которые можно возить, и на них увеличится спрос. "Возможно, цены вырастут на машины с оценкой состояния 4, и за счет этого повысится спрос на авто с оценкой 3 или с небольшим ремонтом. Рынок все равно заполнится. Он упадет на 30% от своего нынешнего объема, но уровень поставок будет практически такой же. Было 10 тысяч машин в месяц, будет 7 тысяч машин в месяц, просто машины будут немного другого плана", – считает Колевинский.

https://ria.ru/20230809/avtodiler-1888977712.html

https://ria.ru/20230809/mashiny-1888977363.html

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экономика, япония, россия, авто, toyota corolla