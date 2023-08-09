https://ria.ru/20230809/avstriya-1889114478.html

Экс-глава МИД Австрии рассказала о жизни в русской деревне

Экс-глава МИД Австрии рассказала о жизни в русской деревне - РИА Новости, 09.08.2023

Экс-глава МИД Австрии рассказала о жизни в русской деревне

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, проживающая сейчас в Петрушово Рязанской области, рассказала РИА Новости, что ей нравится жизнь в русской деревне, и что... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T16:18

2023-08-09T16:18

2023-08-09T16:18

австрия

карин кнайсль

владимир путин

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ВЕНА, 9 авг - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, проживающая сейчас в Петрушово Рязанской области, рассказала РИА Новости, что ей нравится жизнь в русской деревне, и что местные приняли ее очень хорошо. "Приняли меня очень доброжелательно, хорошо жить в русской деревне", - сказала Кнайсль. Она добавила, что уже успела побывать на местном деревенском празднике. Ранее журналист и сценарист Дильбар Кладо сообщила РИА Новости, что Кнайсль сейчас живет в деревне Петрушово Рязанской области. Журналистка познакомилась с дипломатом в начале июля. По ее словам, экс-глава МИД живет в арендованном доме с двумя собаками. Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Летом прошлого года она рассказала РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз. Также дипломат сообщила агентству на полях ПМЭФ, что могла бы рассмотреть возможность получения российского гражданства после того, как дочитает "Войну и мир". Бывший министр иностранных дел Австрии лично знакома с Владимиром Путиным. В августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.

https://ria.ru/20230621/knaysl-1879614742.html

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австрия, карин кнайсль, владимир путин