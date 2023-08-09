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Экс-глава МИД Австрии рассказала о жизни в русской деревне
Экс-глава МИД Австрии рассказала о жизни в русской деревне - РИА Новости, 09.08.2023
Экс-глава МИД Австрии рассказала о жизни в русской деревне
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, проживающая сейчас в Петрушово Рязанской области, рассказала РИА Новости, что ей нравится жизнь в русской деревне, и что... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:18
2023-08-09T16:18
2023-08-09T16:18
австрия
карин кнайсль
владимир путин
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ВЕНА, 9 авг - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, проживающая сейчас в Петрушово Рязанской области, рассказала РИА Новости, что ей нравится жизнь в русской деревне, и что местные приняли ее очень хорошо. "Приняли меня очень доброжелательно, хорошо жить в русской деревне", - сказала Кнайсль. Она добавила, что уже успела побывать на местном деревенском празднике. Ранее журналист и сценарист Дильбар Кладо сообщила РИА Новости, что Кнайсль сейчас живет в деревне Петрушово Рязанской области. Журналистка познакомилась с дипломатом в начале июля. По ее словам, экс-глава МИД живет в арендованном доме с двумя собаками. Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Летом прошлого года она рассказала РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз. Также дипломат сообщила агентству на полях ПМЭФ, что могла бы рассмотреть возможность получения российского гражданства после того, как дочитает "Войну и мир". Бывший министр иностранных дел Австрии лично знакома с Владимиром Путиным. В августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.
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австрия, карин кнайсль, владимир путин
Австрия, Карин Кнайсль, Владимир Путин
Экс-глава МИД Австрии рассказала о жизни в русской деревне
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала, что ей нравится жить в рязанской деревне
ВЕНА, 9 авг - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, проживающая сейчас в Петрушово Рязанской области, рассказала РИА Новости, что ей нравится жизнь в русской деревне, и что местные приняли ее очень хорошо.
"Приняли меня очень доброжелательно, хорошо жить в русской деревне", - сказала Кнайсль.
Она добавила, что уже успела побывать на местном деревенском празднике.
Ранее журналист и сценарист Дильбар Кладо сообщила РИА Новости, что Кнайсль сейчас живет в деревне Петрушово Рязанской области. Журналистка познакомилась с дипломатом в начале июля. По ее словам, экс-глава МИД живет в арендованном доме с двумя собаками.
Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Летом прошлого года она рассказала РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз. Также дипломат сообщила агентству на полях ПМЭФ, что могла бы рассмотреть возможность получения российского гражданства после того, как дочитает "Войну и мир".
Бывший министр иностранных дел Австрии
лично знакома с Владимиром Путиным
. В августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.
Глава МИД Австрии заявил, что Кнайсль невозможно лишить гражданства