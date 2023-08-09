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На "Армии-2023" впервые покажут комплексы "Ярс" и "Авангард" - РИА Новости, 09.08.2023
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00:05 09.08.2023 (обновлено: 01:25 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/avangard-1888961247.html
На "Армии-2023" впервые покажут комплексы "Ярс" и "Авангард"
На "Армии-2023" впервые покажут комплексы "Ярс" и "Авангард" - РИА Новости, 09.08.2023
На "Армии-2023" впервые покажут комплексы "Ярс" и "Авангард"
Пусковая установка мобильного комплекса "Ярс" Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и разгонный блок новейшего комплекса "Авангард" будут впервые... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T00:05
2023-08-09T01:25
безопасность
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
патриот
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пусковая установка мобильного комплекса "Ярс" Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и разгонный блок новейшего комплекса "Авангард" будут впервые продемонстрированы на форуме "Армия-2023", сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в подмосковном парке "Патриот". "Впервые на открытой площадке конгрессно-выставочного центра "Патриот" будет представлена широкая линейка вооружения, военной и специальной техники РВСН. Учитывая многочисленные обращения и пожелания постоянных посетителей форума и ветеранов ракетных войск, наряду с традиционной стартовой батареей ПГРК "Тополь" впервые будут показаны автономная пусковая установка и машина обеспечения боевого дежурства мобильного ракетного комплекса "Ярс". Данная экспозиция станет символом перевооружения мобильной группировки РВСН", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная Звезда".Кроме того по словам генерала, публике впервые покажут разгонный блок межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард", размещенный на специальном транспортно-перегрузочном агрегате. "Можно с уверенностью сказать, что представляемые новинки станут центром притяжения статической экспозиции", - сказал командующий РВСН.Он также сообщил, что на форуме презентуют машину дистанционного разминирования "Листва", с помощью которой обеспечивается проходимость дорог для своевременного маневра ракетных подразделений при выполнении задач боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования.Основой комплекса "Авангард" является гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ/РС-28, и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,5 километра в секунду, что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 18 тоннам тротила. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.
https://ria.ru/20230731/tyao-1887278977.html
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безопасность, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, патриот, форум "армия — 2023"
Безопасность, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения, Патриот, Форум "Армия — 2023"
На "Армии-2023" впервые покажут комплексы "Ярс" и "Авангард"

Каракаев: впервые ракетные комплексы "Ярс" и "Авангард" будут показаны на "Армии-2023"

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМежконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард"
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения Авангард
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пусковая установка мобильного комплекса "Ярс" Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и разгонный блок новейшего комплекса "Авангард" будут впервые продемонстрированы на форуме "Армия-2023", сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в подмосковном парке "Патриот".
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"Впервые на открытой площадке конгрессно-выставочного центра "Патриот" будет представлена широкая линейка вооружения, военной и специальной техники РВСН. Учитывая многочисленные обращения и пожелания постоянных посетителей форума и ветеранов ракетных войск, наряду с традиционной стартовой батареей ПГРК "Тополь" впервые будут показаны автономная пусковая установка и машина обеспечения боевого дежурства мобильного ракетного комплекса "Ярс". Данная экспозиция станет символом перевооружения мобильной группировки РВСН", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная Звезда".
Кроме того по словам генерала, публике впервые покажут разгонный блок межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард", размещенный на специальном транспортно-перегрузочном агрегате. "Можно с уверенностью сказать, что представляемые новинки станут центром притяжения статической экспозиции", - сказал командующий РВСН.
Он также сообщил, что на форуме презентуют машину дистанционного разминирования "Листва", с помощью которой обеспечивается проходимость дорог для своевременного маневра ракетных подразделений при выполнении задач боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования.
Основой комплекса "Авангард" является гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ/РС-28, и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,5 километра в секунду, что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 18 тоннам тротила. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
РВСН завершат перевооружение на мобильный комплекс "Ярс" в 2023 году
00:04
 
БезопасностьСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияПатриотФорум "Армия — 2023"
 
 
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