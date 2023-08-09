https://ria.ru/20230809/avangard-1888961247.html

На "Армии-2023" впервые покажут комплексы "Ярс" и "Авангард"

На "Армии-2023" впервые покажут комплексы "Ярс" и "Авангард" - РИА Новости, 09.08.2023

На "Армии-2023" впервые покажут комплексы "Ярс" и "Авангард"

Пусковая установка мобильного комплекса "Ярс" Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и разгонный блок новейшего комплекса "Авангард" будут впервые... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T00:05

2023-08-09T00:05

2023-08-09T01:25

безопасность

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

патриот

форум "армия — 2023"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589437810_0:0:1255:706_1920x0_80_0_0_7f37fa14cb356c45ff562458d536d8fc.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пусковая установка мобильного комплекса "Ярс" Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и разгонный блок новейшего комплекса "Авангард" будут впервые продемонстрированы на форуме "Армия-2023", сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в подмосковном парке "Патриот". "Впервые на открытой площадке конгрессно-выставочного центра "Патриот" будет представлена широкая линейка вооружения, военной и специальной техники РВСН. Учитывая многочисленные обращения и пожелания постоянных посетителей форума и ветеранов ракетных войск, наряду с традиционной стартовой батареей ПГРК "Тополь" впервые будут показаны автономная пусковая установка и машина обеспечения боевого дежурства мобильного ракетного комплекса "Ярс". Данная экспозиция станет символом перевооружения мобильной группировки РВСН", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная Звезда".Кроме того по словам генерала, публике впервые покажут разгонный блок межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард", размещенный на специальном транспортно-перегрузочном агрегате. "Можно с уверенностью сказать, что представляемые новинки станут центром притяжения статической экспозиции", - сказал командующий РВСН.Он также сообщил, что на форуме презентуют машину дистанционного разминирования "Листва", с помощью которой обеспечивается проходимость дорог для своевременного маневра ракетных подразделений при выполнении задач боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования.Основой комплекса "Авангард" является гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ/РС-28, и, по заявлениям, развивающий скорость до М=28 (около 9,5 километра в секунду, что даже без боевой части дает ему кинетическую энергию, эквивалентную 18 тоннам тротила. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. Поставлен на боевое дежурство 27 декабря 2019 года.

https://ria.ru/20230731/tyao-1887278977.html

https://ria.ru/20230809/yars-1888960705.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, патриот, форум "армия — 2023"