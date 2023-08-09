https://ria.ru/20230809/arest-1889034955.html

В Забайкалье арестовали фигуранта дела об избиении участника спецоперации

В Забайкалье арестовали фигуранта дела об избиении участника спецоперации - РИА Новости, 09.08.2023

В Забайкалье арестовали фигуранта дела об избиении участника спецоперации

Суд Нерчинско-Заводского района отправил под стражу второго обвиняемого в избиении участника СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края , сообщили в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:33

2023-08-09T12:33

2023-08-09T12:59

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

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ЧИТА, 9 авг - РИА Новости. Суд Нерчинско-Заводского района отправил под стражу второго обвиняемого в избиении участника СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края , сообщили в пресс-службе регионального СУСК.В воскресенье губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что в селе Нерчинский Завод пьяная компания избила участника СВО, который потерял ногу во время боевых действий. Кроме того, был поврежден принадлежащий участнику СВО автомобиль. Полиция задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении. Его обвинили в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом". Дело передали в следственный комитет, а прокуратура призвала наказать полицейских, которые возбудили лишь одно уголовное дело. Позднее был задержан второй соучастник избиения, третьего объявили розыск. Расследуется три уголовных дела. Первого подозреваемого арестовали на два месяца."Заключен под стражу второй обвиняемый по уголовному делу о преступлениях в отношении бывших участников СВО. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280.3 УК РФ, п. "б" ч. 2 ст. 115 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ. Сегодня по ходатайству следствия 19-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи представили данные, характеризующие обвиняемых. Ранее оба мужчины привлекались к уголовной ответственности, один - за нарушение правил дорожного движения, второй – за совершение преступлений против половой свободы, кражи, угона автомашины и грабежа. Оба безработные.

https://ria.ru/20230808/izbienie-1888842728.html

забайкальский край

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край