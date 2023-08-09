https://ria.ru/20230809/arest-1888981378.html

"Известия": суд наложил новые аресты на имущество Блиновской

"Известия": суд наложил новые аресты на имущество Блиновской - РИА Новости, 09.08.2023

"Известия": суд наложил новые аресты на имущество Блиновской

Пресненский суд Москвы ввел новые ограничения в отношении активов блогера Елены Блиновской, сообщают "Известия". РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T08:31

2023-08-09T08:31

2023-08-09T08:55

москва

елена блиновская

сбербанк россии

втб

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пресненский суд Москвы ввел новые ограничения в отношении активов блогера Елены Блиновской, сообщают "Известия"."Судом наложен арест на имущество по уголовному делу в отношении Блиновской на 12 счетов, находящихся в Тинькофф Банке, Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке и Промсвязьбанке", — заявила изданию пресс-секретарь суда Лела Кокая.Помимо этого, под ограничения попали 54 счета связанных с Блиновской компаний, четыре автомобиля, мотоцикл и моторная лодка, уточняют "Известия".Блиновскую обвиняют в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, она получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения". Таким образом, за 2019-2021 годы блогер не уплатила налоги на 918 миллионов рублей. Сейчас она находится под домашним арестом.

https://ria.ru/20230727/blinovskaya-1886732029.html

москва

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москва, елена блиновская, сбербанк россии, втб