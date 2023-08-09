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"Известия": суд наложил новые аресты на имущество Блиновской
"Известия": суд наложил новые аресты на имущество Блиновской - РИА Новости, 09.08.2023
"Известия": суд наложил новые аресты на имущество Блиновской
Пресненский суд Москвы ввел новые ограничения в отношении активов блогера Елены Блиновской, сообщают "Известия". РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T08:31
2023-08-09T08:31
2023-08-09T08:55
москва
елена блиновская
сбербанк россии
втб
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пресненский суд Москвы ввел новые ограничения в отношении активов блогера Елены Блиновской, сообщают "Известия"."Судом наложен арест на имущество по уголовному делу в отношении Блиновской на 12 счетов, находящихся в Тинькофф Банке, Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке и Промсвязьбанке", — заявила изданию пресс-секретарь суда Лела Кокая.Помимо этого, под ограничения попали 54 счета связанных с Блиновской компаний, четыре автомобиля, мотоцикл и моторная лодка, уточняют "Известия".Блиновскую обвиняют в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, она получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения". Таким образом, за 2019-2021 годы блогер не уплатила налоги на 918 миллионов рублей. Сейчас она находится под домашним арестом.
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москва, елена блиновская, сбербанк россии, втб
Москва, Елена Блиновская, Сбербанк России, ВТБ
"Известия": суд наложил новые аресты на имущество Блиновской
"Известия": суд наложил новые аресты на имущество и счета блогера Елены Блиновской
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Пресненский суд Москвы ввел новые ограничения в отношении активов блогера Елены Блиновской, сообщают "Известия
".
"Судом наложен арест на имущество по уголовному делу в отношении Блиновской на 12 счетов, находящихся в Тинькофф Банке, Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке и Промсвязьбанке", — заявила изданию пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Помимо этого, под ограничения попали 54 счета связанных с Блиновской компаний, четыре автомобиля, мотоцикл и моторная лодка, уточняют "Известия".
Блиновскую обвиняют в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, она получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения". Таким образом, за 2019-2021 годы блогер не уплатила налоги на 918 миллионов рублей. Сейчас она находится под домашним арестом.
Защита обжаловала продление срока домашнего ареста Блиновской