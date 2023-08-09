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Антонов: Россия держит дверь открытой для возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 09.08.2023
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04:12 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/antonov-1888969971.html
Антонов: Россия держит дверь открытой для возобновления зерновой сделки
Антонов: Россия держит дверь открытой для возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 09.08.2023
Антонов: Россия держит дверь открытой для возобновления зерновой сделки
Россия держит открытой дверь для восстановления черноморской зерновой инициативы, но для этого нужно устранить перекосы в ее реализации, заявил посол РФ в США... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T04:12
2023-08-09T04:12
в мире
россия
сша
украина
анатолий антонов
зерновая сделка
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Россия держит открытой дверь для восстановления черноморской зерновой инициативы, но для этого нужно устранить перекосы в ее реализации, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. "Россия, как ответственная держава, заинтересованная в облегчении бремени беднейших государств, неоднократно, в том числе на высшем уровне, давала понять: дверь для восстановления зерновой сделки остается открытой. Все, что нужно от США и их союзников - не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений, в том числе нагроможденные барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки", - сказал он журналистам. Антонов назвал "очередной информационной пустышкой и попыткой сделать хорошую мину при плохой игре" заявления американцев о наличии исключений из санкций для поставок продовольствия и удобрений. "Отечественные компании продолжают сталкиваются с финансовыми и логистическими сложностями - даже когда речь идет о безвозмездной передаче удобрений нуждающимся регионам", - сказал он. Посол осудил попытки США оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы убедить РФ вернуться в зерновую сделку, и назвал их "частью информкампании по искажению реального положения дел". "Таким образом здесь пытаются самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей. Сместить фокус внимания широкой общественности с того, что вывоз зерна с территории Украины не соответствовал изначально заявленным гуманитарным целям", - сказал Антонов.
https://ria.ru/20230808/sdelka-1888949843.html
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в мире, россия, сша, украина, анатолий антонов, зерновая сделка
В мире, Россия, США, Украина, Анатолий Антонов, Зерновая сделка
Антонов: Россия держит дверь открытой для возобновления зерновой сделки

Антонов: Россия держит дверь открытой для восстановления черноморской зерновой инициативы

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Россия держит открытой дверь для восстановления черноморской зерновой инициативы, но для этого нужно устранить перекосы в ее реализации, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Россия, как ответственная держава, заинтересованная в облегчении бремени беднейших государств, неоднократно, в том числе на высшем уровне, давала понять: дверь для восстановления зерновой сделки остается открытой. Все, что нужно от США и их союзников - не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений, в том числе нагроможденные барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки", - сказал он журналистам.
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Антонов назвал "очередной информационной пустышкой и попыткой сделать хорошую мину при плохой игре" заявления американцев о наличии исключений из санкций для поставок продовольствия и удобрений.
«
"Отечественные компании продолжают сталкиваются с финансовыми и логистическими сложностями - даже когда речь идет о безвозмездной передаче удобрений нуждающимся регионам", - сказал он.
Посол осудил попытки США оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы убедить РФ вернуться в зерновую сделку, и назвал их "частью информкампании по искажению реального положения дел".
"Таким образом здесь пытаются самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей. Сместить фокус внимания широкой общественности с того, что вывоз зерна с территории Украины не соответствовал изначально заявленным гуманитарным целям", - сказал Антонов.
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