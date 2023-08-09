https://ria.ru/20230809/antonov-1888969971.html

Антонов: Россия держит дверь открытой для возобновления зерновой сделки

Антонов: Россия держит дверь открытой для возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 09.08.2023

Антонов: Россия держит дверь открытой для возобновления зерновой сделки

Россия держит открытой дверь для восстановления черноморской зерновой инициативы, но для этого нужно устранить перекосы в ее реализации, заявил посол РФ в США... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T04:12

2023-08-09T04:12

2023-08-09T04:12

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анатолий антонов

зерновая сделка

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Россия держит открытой дверь для восстановления черноморской зерновой инициативы, но для этого нужно устранить перекосы в ее реализации, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. "Россия, как ответственная держава, заинтересованная в облегчении бремени беднейших государств, неоднократно, в том числе на высшем уровне, давала понять: дверь для восстановления зерновой сделки остается открытой. Все, что нужно от США и их союзников - не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений, в том числе нагроможденные барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки", - сказал он журналистам. Антонов назвал "очередной информационной пустышкой и попыткой сделать хорошую мину при плохой игре" заявления американцев о наличии исключений из санкций для поставок продовольствия и удобрений. "Отечественные компании продолжают сталкиваются с финансовыми и логистическими сложностями - даже когда речь идет о безвозмездной передаче удобрений нуждающимся регионам", - сказал он. Посол осудил попытки США оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы убедить РФ вернуться в зерновую сделку, и назвал их "частью информкампании по искажению реального положения дел". "Таким образом здесь пытаются самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей. Сместить фокус внимания широкой общественности с того, что вывоз зерна с территории Украины не соответствовал изначально заявленным гуманитарным целям", - сказал Антонов.

https://ria.ru/20230808/sdelka-1888949843.html

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в мире, россия, сша, украина, анатолий антонов, зерновая сделка