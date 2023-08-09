https://ria.ru/20230809/akula-1889121902.html
СМИ: женщина, покусанная акулой в Нью-Йорке, оказалась украинкой
СМИ: женщина, покусанная акулой в Нью-Йорке, оказалась украинкой - РИА Новости, 09.08.2023
СМИ: женщина, покусанная акулой в Нью-Йорке, оказалась украинкой
Женщиной, на которую напала акула в районе нью-йоркского пляжа Rockaway, оказалась 65-летняя эмигрантка с Украины Татьяна Колтунюк, сообщает издание New York... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:54
2023-08-09T16:54
2023-08-09T22:02
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НЬЮ-ЙОРК, 9 авг — РИА Новости. Женщиной, на которую напала акула в районе нью-йоркского пляжа Rockaway, оказалась 65-летняя эмигрантка с Украины Татьяна Колтунюк, сообщает издание New York Post. Нападение произошло вечером (по местному времени) 8 августа. "Шестидесятипятилетняя Татьяна Колтунюк получила ужасную травму ноги во время обычного плавания", — сообщает издание. Отмечается, что "эмигрантку с Украины, доставили в больницу Jamaica Hospital", где (по данным на вторник) она находилась "в стабильном, но критическом состоянии". Издание пишет, что пострадавшая регулярно плавала в этом районе. Акула напала на нее всего в трех с половиной метрах от берега.
https://ria.ru/20230617/akula-1878881076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, нью-йорк (город)
В мире, Украина, США, Нью-Йорк (город)
СМИ: женщина, покусанная акулой в Нью-Йорке, оказалась украинкой
New York Post: женщиной, на которую напала акула, оказалась эмигрантка с Украины Колтунюк