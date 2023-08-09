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СМИ: женщина, покусанная акулой в Нью-Йорке, оказалась украинкой - РИА Новости, 09.08.2023
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16:54 09.08.2023 (обновлено: 22:02 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/akula-1889121902.html
СМИ: женщина, покусанная акулой в Нью-Йорке, оказалась украинкой
СМИ: женщина, покусанная акулой в Нью-Йорке, оказалась украинкой - РИА Новости, 09.08.2023
СМИ: женщина, покусанная акулой в Нью-Йорке, оказалась украинкой
Женщиной, на которую напала акула в районе нью-йоркского пляжа Rockaway, оказалась 65-летняя эмигрантка с Украины Татьяна Колтунюк, сообщает издание New York... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:54
2023-08-09T22:02
в мире
украина
сша
нью-йорк (город)
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НЬЮ-ЙОРК, 9 авг — РИА Новости. Женщиной, на которую напала акула в районе нью-йоркского пляжа Rockaway, оказалась 65-летняя эмигрантка с Украины Татьяна Колтунюк, сообщает издание New York Post. Нападение произошло вечером (по местному времени) 8 августа. "Шестидесятипятилетняя Татьяна Колтунюк получила ужасную травму ноги во время обычного плавания", — сообщает издание. Отмечается, что "эмигрантку с Украины, доставили в больницу Jamaica Hospital", где (по данным на вторник) она находилась "в стабильном, но критическом состоянии". Издание пишет, что пострадавшая регулярно плавала в этом районе. Акула напала на нее всего в трех с половиной метрах от берега.
https://ria.ru/20230617/akula-1878881076.html
украина
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в мире, украина, сша, нью-йорк (город)
В мире, Украина, США, Нью-Йорк (город)
СМИ: женщина, покусанная акулой в Нью-Йорке, оказалась украинкой

New York Post: женщиной, на которую напала акула, оказалась эмигрантка с Украины Колтунюк

© AP Photo / Mary AltafferУстановка красного флага, предупреждающего посетителей о запрете купания на пляже, Нью-Йорк
Установка красного флага, предупреждающего посетителей о запрете купания на пляже, Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Установка красного флага, предупреждающего посетителей о запрете купания на пляже, Нью-Йорк
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 9 авг — РИА Новости. Женщиной, на которую напала акула в районе нью-йоркского пляжа Rockaway, оказалась 65-летняя эмигрантка с Украины Татьяна Колтунюк, сообщает издание New York Post.
Нападение произошло вечером (по местному времени) 8 августа.
"Шестидесятипятилетняя Татьяна Колтунюк получила ужасную травму ноги во время обычного плавания", — сообщает издание. Отмечается, что "эмигрантку с Украины, доставили в больницу Jamaica Hospital", где (по данным на вторник) она находилась "в стабильном, но критическом состоянии".
Издание пишет, что пострадавшая регулярно плавала в этом районе. Акула напала на нее всего в трех с половиной метрах от берега.
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