https://ria.ru/20230809/akula-1889121902.html

СМИ: женщина, покусанная акулой в Нью-Йорке, оказалась украинкой

СМИ: женщина, покусанная акулой в Нью-Йорке, оказалась украинкой - РИА Новости, 09.08.2023

СМИ: женщина, покусанная акулой в Нью-Йорке, оказалась украинкой

Женщиной, на которую напала акула в районе нью-йоркского пляжа Rockaway, оказалась 65-летняя эмигрантка с Украины Татьяна Колтунюк, сообщает издание New York... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T16:54

2023-08-09T16:54

2023-08-09T22:02

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нью-йорк (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 9 авг — РИА Новости. Женщиной, на которую напала акула в районе нью-йоркского пляжа Rockaway, оказалась 65-летняя эмигрантка с Украины Татьяна Колтунюк, сообщает издание New York Post. Нападение произошло вечером (по местному времени) 8 августа. "Шестидесятипятилетняя Татьяна Колтунюк получила ужасную травму ноги во время обычного плавания", — сообщает издание. Отмечается, что "эмигрантку с Украины, доставили в больницу Jamaica Hospital", где (по данным на вторник) она находилась "в стабильном, но критическом состоянии". Издание пишет, что пострадавшая регулярно плавала в этом районе. Акула напала на нее всего в трех с половиной метрах от берега.

https://ria.ru/20230617/akula-1878881076.html

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нью-йорк (город)

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Кирилл Волков

в мире, украина, сша, нью-йорк (город)