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Агенты ФБР в США застрелили мужчину, придя к нему домой с обыском - РИА Новости, 09.08.2023
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23:41 09.08.2023 (обновлено: 23:47 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/agenty-1889181453.html
Агенты ФБР в США застрелили мужчину, придя к нему домой с обыском
Агенты ФБР в США застрелили мужчину, придя к нему домой с обыском - РИА Новости, 09.08.2023
Агенты ФБР в США застрелили мужчину, придя к нему домой с обыском
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США в среду застрелили мужчину в американском городе Прово в штате Юта, придя к нему домой с обыском, сообщает... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T23:41
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США в среду застрелили мужчину в американском городе Прово в штате Юта, придя к нему домой с обыском, сообщает местный телеканал KSL со ссылкой на представителя спецслужбы. "Инцидент начался, когда специальные агенты пытались произвести арест и обыск согласно ордерам по месту жительства. Субъект умер", - заявили в ФБР. Представитель спецслужбы добавил, что ФБР "серьезно" относится ко всем случаям с участием своих агентов. Инцидент, как уточняется, находится на рассмотрении внутренней инспекции бюро.
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в мире, сша, юта, фбр
В мире, США, Юта, ФБР
Агенты ФБР в США застрелили мужчину, придя к нему домой с обыском

KSL: агенты ФБР при обыске застрелили мужчину в городе Прово

© Фото : Rebecca Callahan, FBI Агенты ФБР
Агенты ФБР - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : Rebecca Callahan, FBI
Агенты ФБР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США в среду застрелили мужчину в американском городе Прово в штате Юта, придя к нему домой с обыском, сообщает местный телеканал KSL со ссылкой на представителя спецслужбы.
"Инцидент начался, когда специальные агенты пытались произвести арест и обыск согласно ордерам по месту жительства. Субъект умер", - заявили в ФБР.
Представитель спецслужбы добавил, что ФБР "серьезно" относится ко всем случаям с участием своих агентов. Инцидент, как уточняется, находится на рассмотрении внутренней инспекции бюро.
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