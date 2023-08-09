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Агенты ФБР в США застрелили мужчину, придя к нему домой с обыском

Агенты ФБР в США застрелили мужчину, придя к нему домой с обыском - РИА Новости, 09.08.2023

Агенты ФБР в США застрелили мужчину, придя к нему домой с обыском

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США в среду застрелили мужчину в американском городе Прово в штате Юта, придя к нему домой с обыском, сообщает... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T23:41

2023-08-09T23:41

2023-08-09T23:47

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США в среду застрелили мужчину в американском городе Прово в штате Юта, придя к нему домой с обыском, сообщает местный телеканал KSL со ссылкой на представителя спецслужбы. "Инцидент начался, когда специальные агенты пытались произвести арест и обыск согласно ордерам по месту жительства. Субъект умер", - заявили в ФБР. Представитель спецслужбы добавил, что ФБР "серьезно" относится ко всем случаям с участием своих агентов. Инцидент, как уточняется, находится на рассмотрении внутренней инспекции бюро.

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в мире, сша, юта, фбр