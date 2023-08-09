https://ria.ru/20230809/agenty-1889181453.html
Агенты ФБР в США застрелили мужчину, придя к нему домой с обыском
Агенты ФБР в США застрелили мужчину, придя к нему домой с обыском - РИА Новости, 09.08.2023
Агенты ФБР в США застрелили мужчину, придя к нему домой с обыском
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США в среду застрелили мужчину в американском городе Прово в штате Юта, придя к нему домой с обыском, сообщает... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T23:41
2023-08-09T23:41
2023-08-09T23:47
в мире
сша
юта
фбр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28338/46/283384616_0:103:487:377_1920x0_80_0_0_a73d1cf4eda97ef18349d04b2668b1a9.jpg
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США в среду застрелили мужчину в американском городе Прово в штате Юта, придя к нему домой с обыском, сообщает местный телеканал KSL со ссылкой на представителя спецслужбы. "Инцидент начался, когда специальные агенты пытались произвести арест и обыск согласно ордерам по месту жительства. Субъект умер", - заявили в ФБР. Представитель спецслужбы добавил, что ФБР "серьезно" относится ко всем случаям с участием своих агентов. Инцидент, как уточняется, находится на рассмотрении внутренней инспекции бюро.
https://ria.ru/20230731/indiya-1887295323.html
сша
юта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28338/46/283384616_0:58:487:423_1920x0_80_0_0_89de3bad91f6e2fead014a1e258301fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, юта, фбр
Агенты ФБР в США застрелили мужчину, придя к нему домой с обыском
KSL: агенты ФБР при обыске застрелили мужчину в городе Прово
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США в среду застрелили мужчину в американском городе Прово в штате Юта, придя к нему домой с обыском, сообщает местный телеканал KSL со ссылкой на представителя спецслужбы.
"Инцидент начался, когда специальные агенты пытались произвести арест и обыск согласно ордерам по месту жительства. Субъект умер", - заявили в ФБР.
Представитель спецслужбы добавил, что ФБР "серьезно" относится ко всем случаям с участием своих агентов. Инцидент, как уточняется, находится на рассмотрении внутренней инспекции бюро.
Сотрудник железнодорожной охраны Индии застрелил четырех человек в поезде