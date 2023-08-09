https://ria.ru/20230809/aeroekspress-1889112004.html

"Аэроэкспресс" во Внуково изменит расписание после открытия станции метро

"Аэроэкспресс" во Внуково изменит расписание после открытия станции метро - РИА Новости, 09.08.2023

"Аэроэкспресс" во Внуково изменит расписание после открытия станции метро

Компания "Аэроэкспресс" после открытия станции метро "Внуково" планирует продолжить перевозки в этот аэропорт и даже сократить интервал отправления поездов до... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:15

2023-08-09T17:15

2023-08-09T17:15

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" после открытия станции метро "Внуково" планирует продолжить перевозки в этот аэропорт и даже сократить интервал отправления поездов до 30 минут с нынешних 60, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "После открытия станции метро "Аэроэкспресс" не планирует менять модель перевозок – авиапассажиры, посетители и сотрудники аэропорта, как и ранее, смогут выбирать наиболее удобный для себя вид транспорта среди различных вариантов (аэроэкспресс, метро, автобусы). В свою очередь компания работает над улучшением сервиса на Внуковском направлении", – сообщается в релизе. Там добавили, что в настоящее время "Аэроэкспресс" активно ищет возможность реализации перехода на 30-минутный такт, в том числе в части дополнения парка необходимыми единицами подвижного состава. "Рассчитываем, что реализуем этот проект в скором времени", – отметили в "Аэроэкспрессе". Мэр Москвы Сергей Собянин в конце июля текущего года заявил, что завершается основное строительство станции "Внуково" и в ближайшие месяцы она будет запущена. Поезда "Аэроэкспресс" курсируют в аэропорт "Внуково" с 2008 года. Они отправляются раз в час в отличие от других направлений, где интервал составляет 30 минут. "Это связано с существующими ограничениями инфраструктуры. В планах компании – сократить интервал отправления поездов во "Внуково" и обратно с часа до 30 минут, это позволит сделать аэроэкспрессы более удобными и доступными для пассажиров. После завершения реконструкции на Киевском направлении МЖД такая техническая возможность появится", – рассказали в компании

https://ria.ru/20230802/aeroekspress-1887753950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, аэроэкспресс, сергей собянин, внуково (аэропорт)