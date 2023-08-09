https://ria.ru/20230809/abakan-1889107684.html
Пьяная жительница Абакана на иномарке влетела в стадо коров
Пьяная жительница Абакана на иномарке влетела в стадо коров - РИА Новости, 09.08.2023
Пьяная жительница Абакана на иномарке влетела в стадо коров
Пьяная женщина за рулем машины, пытаясь уйти от полицейской погони, врезалась в стадо коров на трассе под Абаканом, в результате погибли четыре буренки, а сама... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:55
2023-08-09T15:55
2023-08-09T15:55
абакан
ак-довурак
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Пьяная женщина за рулем машины, пытаясь уйти от полицейской погони, врезалась в стадо коров на трассе под Абаканом, в результате погибли четыре буренки, а сама она с дочкой попали в больницу, сообщает "МВД медиа" со ссылкой на пресс-службу МВД по Хакасии. Рано утром в среду во время патрулирования в Абакане инспекторы ДПС заметили иномарку, которая ехала крайне медленно и по извилистой траектории. Полицейские пытались по громкоговорителю остановить водителя, но тот увеличив скорость, попытался скрыться. Началась погоня, во время которой водитель проехал перекрёсток на красный, а также постоянно выезжал на полосу встречного движения. "Выехав на дорогу Абакан – Ак-Довурак, на 20 км преследуемая иномарка на полном ходу въехала в стадо коров, переходивших проезжую часть. От удара четыре животных погибли на месте, а сама машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась", - говорится в сообщении. Установлено, что машиной управляла 35-летняя жительница Абакана, никогда не имевшая водительского удостоверения, а на пассажирском сиденье была её 15-летняя дочь. Они госпитализированы с различными травмами. "Кроме того, в больнице у автоледи была взята кровь и направлена на химико-токсикологическое исследование, так как от неё исходил стойкий запах спиртного. В отношении правонарушительницы составлены протоколы... Также возбуждено административное производство", - сказано в релизе. Кроме того, женщину привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
https://ria.ru/20230808/napadenie-1888815481.html
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абакан, ак-довурак, происшествия
Абакан, Ак-Довурак, Происшествия
Пьяная жительница Абакана на иномарке влетела в стадо коров
В Хакасии пьяная женщина, пытаясь уйти от полицейской погони, сбила четырех коров
КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости.
Пьяная женщина за рулем машины, пытаясь уйти от полицейской погони, врезалась в стадо коров на трассе под Абаканом, в результате погибли четыре буренки, а сама она с дочкой попали в больницу, сообщает "МВД медиа"
со ссылкой на пресс-службу МВД по Хакасии.
Рано утром в среду во время патрулирования в Абакане инспекторы ДПС заметили иномарку, которая ехала крайне медленно и по извилистой траектории. Полицейские пытались по громкоговорителю остановить водителя, но тот увеличив скорость, попытался скрыться. Началась погоня, во время которой водитель проехал перекрёсток на красный, а также постоянно выезжал на полосу встречного движения.
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"Выехав на дорогу Абакан – Ак-Довурак
, на 20 км преследуемая иномарка на полном ходу въехала в стадо коров, переходивших проезжую часть. От удара четыре животных погибли на месте, а сама машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась", - говорится в сообщении.
Установлено, что машиной управляла 35-летняя жительница Абакана, никогда не имевшая водительского удостоверения, а на пассажирском сиденье была её 15-летняя дочь. Они госпитализированы с различными травмами.
"Кроме того, в больнице у автоледи была взята кровь и направлена на химико-токсикологическое исследование, так как от неё исходил стойкий запах спиртного. В отношении правонарушительницы составлены протоколы... Также возбуждено административное производство", - сказано в релизе.
Кроме того, женщину привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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