https://ria.ru/20230809/abakan-1889107684.html

Пьяная жительница Абакана на иномарке влетела в стадо коров

Пьяная жительница Абакана на иномарке влетела в стадо коров - РИА Новости, 09.08.2023

Пьяная жительница Абакана на иномарке влетела в стадо коров

Пьяная женщина за рулем машины, пытаясь уйти от полицейской погони, врезалась в стадо коров на трассе под Абаканом, в результате погибли четыре буренки, а сама... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:55

2023-08-09T15:55

2023-08-09T15:55

абакан

ак-довурак

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Пьяная женщина за рулем машины, пытаясь уйти от полицейской погони, врезалась в стадо коров на трассе под Абаканом, в результате погибли четыре буренки, а сама она с дочкой попали в больницу, сообщает "МВД медиа" со ссылкой на пресс-службу МВД по Хакасии. Рано утром в среду во время патрулирования в Абакане инспекторы ДПС заметили иномарку, которая ехала крайне медленно и по извилистой траектории. Полицейские пытались по громкоговорителю остановить водителя, но тот увеличив скорость, попытался скрыться. Началась погоня, во время которой водитель проехал перекрёсток на красный, а также постоянно выезжал на полосу встречного движения. "Выехав на дорогу Абакан – Ак-Довурак, на 20 км преследуемая иномарка на полном ходу въехала в стадо коров, переходивших проезжую часть. От удара четыре животных погибли на месте, а сама машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась", - говорится в сообщении. Установлено, что машиной управляла 35-летняя жительница Абакана, никогда не имевшая водительского удостоверения, а на пассажирском сиденье была её 15-летняя дочь. Они госпитализированы с различными травмами. "Кроме того, в больнице у автоледи была взята кровь и направлена на химико-токсикологическое исследование, так как от неё исходил стойкий запах спиртного. В отношении правонарушительницы составлены протоколы... Также возбуждено административное производство", - сказано в релизе. Кроме того, женщину привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

https://ria.ru/20230808/napadenie-1888815481.html

https://ria.ru/20230806/dtp-1888463596.html

абакан

ак-довурак

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абакан, ак-довурак, происшествия