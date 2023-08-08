https://ria.ru/20230808/zvonki-1888958355.html
Росфинмониторинг предупредил о мошеннических звонках от имени ведомства
Росфинмониторинг предупредил о мошеннических звонках от имени ведомства - РИА Новости, 08.08.2023
Росфинмониторинг предупредил о мошеннических звонках от имени ведомства
Росфинмониторинг обращает внимание граждан на случаи мошеннических звонков, поступающих якобы от ведомства, следует из сообщения федеральной службы. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T23:41
2023-08-08T23:41
2023-08-08T23:41
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Росфинмониторинг обращает внимание граждан на случаи мошеннических звонков, поступающих якобы от ведомства, следует из сообщения федеральной службы. "Росфинмониторинг обращает внимание граждан на случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками службы и сообщают, что Росфинмониторингом была пресечена незаконная или сомнительная деятельность, связанная с продажей БАДов, лекарств, бытовой техники, либо ликвидирована финансовая пирамида", - говорится в сообщении. При этом сообщается, что Росфинмониторинг якобы заморозил на счетах аферистов денежные средства, которые в дальнейшем будут перечислены пострадавшему гражданину в качестве компенсации "Для "документального оформления" компенсации мошенники просят граждан предоставить паспортные данные, а также перечислить некоторую сумму денег в качестве оплаты оформительских расходов. Затем присылают фотографии с фальсифицированными удостоверениями либо рекомендуют зайти на фишинговый сайт для "проверки" сведений", - заключает ведомство. Росфинмониторинг подчеркивает, что не осуществляет таких звонков и не ведет подобной деятельности, и призывает ни при каких обстоятельствах не разглашать свои конфиденциальные данные, не сообщать никому данные своих банковских карт. В случае поступления сомнительных звонков следует незамедлительно информировать о произошедшем правоохранительные органы или дежурную службу Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20230807/moshenniki-1888539807.html
https://ria.ru/20230725/moshenniki-1886094397.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Росфинмониторинг предупредил о мошеннических звонках от имени ведомства
Росфинмониторинг предупредил граждан о мошеннических звонках от имени ведомства
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Росфинмониторинг обращает внимание граждан на случаи мошеннических звонков, поступающих якобы от ведомства, следует из сообщения федеральной службы.
«
"Росфинмониторинг обращает внимание граждан на случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками службы и сообщают, что Росфинмониторингом была пресечена незаконная или сомнительная деятельность, связанная с продажей БАДов, лекарств, бытовой техники, либо ликвидирована финансовая пирамида", - говорится в сообщении.
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При этом сообщается, что Росфинмониторинг якобы заморозил на счетах аферистов денежные средства, которые в дальнейшем будут перечислены пострадавшему гражданину в качестве компенсации
«
"Для "документального оформления" компенсации мошенники просят граждан предоставить паспортные данные, а также перечислить некоторую сумму денег в качестве оплаты оформительских расходов. Затем присылают фотографии с фальсифицированными удостоверениями либо рекомендуют зайти на фишинговый сайт для "проверки" сведений", - заключает ведомство.
Росфинмониторинг подчеркивает, что не осуществляет таких звонков и не ведет подобной деятельности, и призывает ни при каких обстоятельствах не разглашать свои конфиденциальные данные, не сообщать никому данные своих банковских карт.
В случае поступления сомнительных звонков следует незамедлительно информировать о произошедшем правоохранительные органы или дежурную службу Росфинмониторинга.
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