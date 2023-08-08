https://ria.ru/20230808/zhivotnye-1888876114.html

Отели на курорте "Роза Хутор" начали принимать гостей с домашними животными

Отели на курорте "Роза Хутор" начали принимать гостей с домашними животными - РИА Новости, 08.08.2023

Отели на курорте "Роза Хутор" начали принимать гостей с домашними животными

Шесть отелей на сочинском курорте "Роза Хутор" начали принимать постояльцев с домашними питомцами, сообщили в пресс-службе курорта. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:56

2023-08-08T15:56

2023-08-08T15:57

туризм

сочи

роза хутор

общество

новости - туризм

туризм

животные

отели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563978758_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_8b9d34792ce0d2f8ff5300286814e8fc.jpg

СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Шесть отелей на сочинском курорте "Роза Хутор" начали принимать постояльцев с домашними питомцами, сообщили в пресс-службе курорта. Как пояснили РИА Новости в компании, ранее с животными можно было расселяться только в апартаментах, теперь же их готовы принять четырёхзвёздочные и пятизвездочные отели. "На "Роза Хутор" создана доступная среда для размещения с питомцами. Шесть отелей курорта теперь принимают гостей с домашними животными", - говорится в сообщении. Для путешествующих с хозяевами животных подготовят специальные наборы со всем необходимым: миска, мягкий плед, игрушка, вкусная еда, пеленки, салфетки для лап, коврик для миски и ролик для чистки одежды, пакеты для уборки на прогулке. Как подчёркивают в пресс-службе курорта, число отелей, готовых принять гостей с животными, в дальнейшем планируется увеличить. "В своей деятельности мы придерживаемся стратегии устойчивого развития, которая подразумевает также обеспечение доступной среды и максимально комфортного отдыха на курорте для всех наших гостей. Тренд на развитие дружественной среды для наших четвероногих друзей относится к глобальным процессам, и мы рады его поддержать в том числе таким образом", - приводятся в релизе слова заместителя генерального директора курорта "Роза Хутор" Рушана Сабирова. "Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт в Сочи с отелями разной категории и современной инфраструктурой для катания на лыжах и сноубордах.

https://ria.ru/20230703/vkontakte-1881873392.html

https://ria.ru/20230621/oteli-1879382615.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сочи, роза хутор, общество, новости - туризм, туризм, животные, отели, краснодарский край