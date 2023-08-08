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Отели на курорте "Роза Хутор" начали принимать гостей с домашними животными
Отели на курорте "Роза Хутор" начали принимать гостей с домашними животными - РИА Новости, 08.08.2023
Отели на курорте "Роза Хутор" начали принимать гостей с домашними животными
Шесть отелей на сочинском курорте "Роза Хутор" начали принимать постояльцев с домашними питомцами, сообщили в пресс-службе курорта. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:56
2023-08-08T15:56
2023-08-08T15:57
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СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Шесть отелей на сочинском курорте "Роза Хутор" начали принимать постояльцев с домашними питомцами, сообщили в пресс-службе курорта. Как пояснили РИА Новости в компании, ранее с животными можно было расселяться только в апартаментах, теперь же их готовы принять четырёхзвёздочные и пятизвездочные отели. "На "Роза Хутор" создана доступная среда для размещения с питомцами. Шесть отелей курорта теперь принимают гостей с домашними животными", - говорится в сообщении. Для путешествующих с хозяевами животных подготовят специальные наборы со всем необходимым: миска, мягкий плед, игрушка, вкусная еда, пеленки, салфетки для лап, коврик для миски и ролик для чистки одежды, пакеты для уборки на прогулке. Как подчёркивают в пресс-службе курорта, число отелей, готовых принять гостей с животными, в дальнейшем планируется увеличить. "В своей деятельности мы придерживаемся стратегии устойчивого развития, которая подразумевает также обеспечение доступной среды и максимально комфортного отдыха на курорте для всех наших гостей. Тренд на развитие дружественной среды для наших четвероногих друзей относится к глобальным процессам, и мы рады его поддержать в том числе таким образом", - приводятся в релизе слова заместителя генерального директора курорта "Роза Хутор" Рушана Сабирова. "Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт в Сочи с отелями разной категории и современной инфраструктурой для катания на лыжах и сноубордах.
https://ria.ru/20230703/vkontakte-1881873392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, роза хутор, общество, новости - туризм, туризм, животные, отели, краснодарский край
Туризм, Сочи, Роза Хутор, Общество, Новости - Туризм, Туризм, Животные, Отели, Краснодарский край
Отели на курорте "Роза Хутор" начали принимать гостей с домашними животными
Шесть отелей сочинского курорта "Роза Хутор" начали принимать постояльцев с питомцами
СОЧИ, 8 авг - РИА Новости.
Шесть отелей на сочинском курорте "Роза Хутор" начали принимать постояльцев с домашними питомцами, сообщили
в пресс-службе курорта.
Как пояснили РИА Новости в компании, ранее с животными можно было расселяться только в апартаментах, теперь же их готовы принять четырёхзвёздочные и пятизвездочные отели.
«
"На "Роза Хутор" создана доступная среда для размещения с питомцами. Шесть отелей курорта теперь принимают гостей с домашними животными", - говорится в сообщении.
Для путешествующих с хозяевами животных подготовят специальные наборы со всем необходимым: миска, мягкий плед, игрушка, вкусная еда, пеленки, салфетки для лап, коврик для миски и ролик для чистки одежды, пакеты для уборки на прогулке.
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Как подчёркивают в пресс-службе курорта, число отелей, готовых принять гостей с животными, в дальнейшем планируется увеличить. "В своей деятельности мы придерживаемся стратегии устойчивого развития, которая подразумевает также обеспечение доступной среды и максимально комфортного отдыха на курорте для всех наших гостей. Тренд на развитие дружественной среды для наших четвероногих друзей относится к глобальным процессам, и мы рады его поддержать в том числе таким образом", - приводятся в релизе слова заместителя генерального директора курорта "Роза Хутор" Рушана Сабирова.
"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт в Сочи
с отелями разной категории и современной инфраструктурой для катания на лыжах и сноубордах.
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