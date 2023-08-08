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"Открыл концлагеря". В Киеве рассказали, к чему Зеленский готовит Украину
"Открыл концлагеря". В Киеве рассказали, к чему Зеленский готовит Украину - РИА Новости, 08.08.2023
"Открыл концлагеря". В Киеве рассказали, к чему Зеленский готовит Украину
Президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в концлагерь и репрессирует всех, кто выступает против военного положения, заявил экс-советник Леонида... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:21
2023-08-08T16:21
2023-08-08T16:23
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в концлагерь и репрессирует всех, кто выступает против военного положения, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Зеленский и "Слуги народа" ведут войну внутри страны против всех инакомыслящих и оппозиционных сил. <…> Они ведут войну против мужского населения. Это реальность. Они заявляют, что все, кто выступают за отмену военного положения — это предатели", — сказал эксперт.По его словам, украинский лидер хочет посадить в тюрьму противников. Фактически он превращает собственное государство в концентрационный лагерь для неугодных, резюмировал бывший советник Кучмы.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. В конце июля действие военного положения и мобилизации продлили до 15 ноября.
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политика, украина, владимир зеленский
Политика, Украина, Владимир Зеленский
"Открыл концлагеря". В Киеве рассказали, к чему Зеленский готовит Украину
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский превратил Украину в концлагерь