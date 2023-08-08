https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888849523.html

Гагин предсказал скорый крах режима Зеленского

Гагин предсказал скорый крах режима Зеленского - РИА Новости, 08.08.2023

Гагин предсказал скорый крах режима Зеленского

Крах режима Владимира Зеленского, как любого, предавшего свою страну и "подкармливаемого печеньками" США, близок, не зря в западной прессе уже появились... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:07

2023-08-08T14:07

2023-08-08T14:55

в мире

украина

сша

владимир зеленский

ян гагин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Крах режима Владимира Зеленского, как любого, предавшего свою страну и "подкармливаемого печеньками" США, близок, не зря в западной прессе уже появились разговоры, что его могут убить, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его мнению, Украину ждет такой же сценарий, как и в других странах, ранее "втянутых" США в гражданские войны. "Одинаков исход: все они заканчивались большой кровью, потерей суверенитета. И все они заканчивались либо гибелью, либо тюрьмой для глав государств, которые были втянуты америкой во все эти события. Мы можем вспомнить Вьетнам, события в арабских странах, войну в Персидском заливе, Ливию, Афганистан... Я полагаю, что Украину ждет такой же сценарий",- заявил Гагин РИА Новости. "А самое главное, руководство Украины, тот самый режим Зеленского и самого Зеленского, ждет участь таких же как и он "царьков", которые предали свой народ в угоду личным интересам и интересам Соединенных Штатов и каким-то "пряничкам", которыми их кормили госпожи типа (замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории - ред.) Нуланд и прочее. Я уверен, Зеленского ждет то же самое, и сейчас уже появились и в западной, и в европейской прессе предположения, что Зеленского могут убить. Это не просто так, я уверен, что режим Зеленского уже на грани, и скоро мы увидим его крах", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230808/proschet-1888802510.html

https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888790966.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, владимир зеленский, ян гагин