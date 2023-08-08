https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888790966.html

"В изгнание не отпустят". В США объяснили, что ждет Зеленского

"В изгнание не отпустят". В США объяснили, что ждет Зеленского - РИА Новости, 08.08.2023

"В изгнание не отпустят". В США объяснили, что ждет Зеленского

Спецслужбы США ликвидируют президента Украины Владимира Зеленского из-за его провалов, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T10:53

2023-08-08T10:53

2023-08-08T15:33

в мире

сша

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Спецслужбы США ликвидируют президента Украины Владимира Зеленского из-за его провалов, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted."Это следующий очевидный шаг, сделает ли это ЦРУ или они подтолкнут кого-то к этому. Я думаю, что Зеленскому жить осталось недолго. Он не из тех, кому позволят уйти в изгнание", — указал эксперт.По его словам, американские спецслужбы часто устраняют своих марионеточных лидеров в зарубежных странах после того, как их полезность для США заканчивается, и эта участь скоро постигнет Зеленского, поскольку на Западе недовольны провалами ВСУ и неспособностью украинского политика организовать успешное контрнаступление."Наиболее вероятный вариант — это взрыв в его штаб-квартире, который можно выдать за удар российской ракеты, но я думаю, что ключевыми действующими лицами будут сами его военные, а именно главнокомандующий ВСУ Залужный", — предположил специалист.Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщала, что в связи с провалом контрнаступления западные партнеры Украины все чаще стали требовать объяснений от президента Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20230808/ugroza-1888780478.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)