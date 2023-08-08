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"В изгнание не отпустят". В США объяснили, что ждет Зеленского - РИА Новости, 08.08.2023
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10:53 08.08.2023 (обновлено: 15:33 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888790966.html
"В изгнание не отпустят". В США объяснили, что ждет Зеленского
"В изгнание не отпустят". В США объяснили, что ждет Зеленского - РИА Новости, 08.08.2023
"В изгнание не отпустят". В США объяснили, что ждет Зеленского
Спецслужбы США ликвидируют президента Украины Владимира Зеленского из-за его провалов, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:53
2023-08-08T15:33
в мире
сша
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Спецслужбы США ликвидируют президента Украины Владимира Зеленского из-за его провалов, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.&quot;Это следующий очевидный шаг, сделает ли это ЦРУ или они подтолкнут кого-то к этому. Я думаю, что Зеленскому жить осталось недолго. Он не из тех, кому позволят уйти в изгнание&quot;, — указал эксперт.По его словам, американские спецслужбы часто устраняют своих марионеточных лидеров в зарубежных странах после того, как их полезность для США заканчивается, и эта участь скоро постигнет Зеленского, поскольку на Западе недовольны провалами ВСУ и неспособностью украинского политика организовать успешное контрнаступление.&quot;Наиболее вероятный вариант — это взрыв в его штаб-квартире, который можно выдать за удар российской ракеты, но я думаю, что ключевыми действующими лицами будут сами его военные, а именно главнокомандующий ВСУ Залужный&quot;, — предположил специалист.Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщала, что в связи с провалом контрнаступления западные партнеры Украины все чаще стали требовать объяснений от президента Владимира Зеленского.
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"В изгнание не отпустят". В США объяснили, что ждет Зеленского

Экс-агент ЦРУ Джонсон: спецслужбы США спланируют убийство Зеленского

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Спецслужбы США ликвидируют президента Украины Владимира Зеленского из-за его провалов, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.
«

"Это следующий очевидный шаг, сделает ли это ЦРУ или они подтолкнут кого-то к этому. Я думаю, что Зеленскому жить осталось недолго. Он не из тех, кому позволят уйти в изгнание", — указал эксперт.

По его словам, американские спецслужбы часто устраняют своих марионеточных лидеров в зарубежных странах после того, как их полезность для США заканчивается, и эта участь скоро постигнет Зеленского, поскольку на Западе недовольны провалами ВСУ и неспособностью украинского политика организовать успешное контрнаступление.
«

"Наиболее вероятный вариант — это взрыв в его штаб-квартире, который можно выдать за удар российской ракеты, но я думаю, что ключевыми действующими лицами будут сами его военные, а именно главнокомандующий ВСУ Залужный", — предположил специалист.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщала, что в связи с провалом контрнаступления западные партнеры Украины все чаще стали требовать объяснений от президента Владимира Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
"Его уберут". Зеленского предупредили об угрозе внутри ВСУ
09:31
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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