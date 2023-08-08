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В Крыму объяснили, почему Зеленский отвергает переговоры - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:48 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888767028.html
В Крыму объяснили, почему Зеленский отвергает переговоры
В Крыму объяснили, почему Зеленский отвергает переговоры - РИА Новости, 08.08.2023
В Крыму объяснили, почему Зеленский отвергает переговоры
Власти в Киеве отвергают переговоры с Россией о прекращении огня потому, что прекращение или "заморозка" конфликта грозит лично Владимиру Зеленскому и его... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T06:48
2023-08-08T06:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
владимир константинов
михаил подоляк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Власти в Киеве отвергают переговоры с Россией о прекращении огня потому, что прекращение или "заморозка" конфликта грозит лично Владимиру Зеленскому и его режиму катастрофой, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России. "Не совсем понятно, с чего это так возбудились Зеленский и его прихвостни. Россия им никаких компромиссов и не предлагала… Но, казалось бы, даже для киевских временщиков должно быть очевидно, что после провала их "контрнаступа" всякого рода инициативы по "прекращению огня" и "заморозки" конфликта — едва ли не единственная возможность предотвратить надвигающуюся национальную катастрофу Украины. Почему же они в такой истерической манере отвергают этот путь? Да потому, что он грозит катастрофой непосредственно им", - сказал РИА Новости Константинов. Режим Зеленского существует, пока продолжаются военные действия и поступает военная помощь, отметил Константинов. Одновременно у киевской верхушки растут банковские счета, сказал он. "Любая "заморозка" конфликта запустит процесс "разморозки" мозгов украинцев. А когда их мозги снова заработают, у них возникнут такие вопросы к Зеленскому и его банде, на которые у тех нет и никогда не будет ответов. Так что, между национальным крахом и своим собственным Зеленский выбирает национальный. И если национальной катастрофы Украины мы предотвратить не можем …, то спасению преступной клики, которая довела до неё страну, — должны постараться помешать. Преступники должны получить по заслугам", - сказал Константинов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230808/pushkov-1888765800.html
https://ria.ru/20230808/posledstviya-1888758033.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир константинов, михаил подоляк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Михаил Подоляк
В Крыму объяснили, почему Зеленский отвергает переговоры

Константинов: Зеленский отвергает переговоры из-за грозящей лично ему катастрофы

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Власти в Киеве отвергают переговоры с Россией о прекращении огня потому, что прекращение или "заморозка" конфликта грозит лично Владимиру Зеленскому и его режиму катастрофой, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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"Не совсем понятно, с чего это так возбудились Зеленский и его прихвостни. Россия им никаких компромиссов и не предлагала… Но, казалось бы, даже для киевских временщиков должно быть очевидно, что после провала их "контрнаступа" всякого рода инициативы по "прекращению огня" и "заморозки" конфликта — едва ли не единственная возможность предотвратить надвигающуюся национальную катастрофу Украины. Почему же они в такой истерической манере отвергают этот путь? Да потому, что он грозит катастрофой непосредственно им", - сказал РИА Новости Константинов.
Режим Зеленского существует, пока продолжаются военные действия и поступает военная помощь, отметил Константинов. Одновременно у киевской верхушки растут банковские счета, сказал он.
«
"Любая "заморозка" конфликта запустит процесс "разморозки" мозгов украинцев. А когда их мозги снова заработают, у них возникнут такие вопросы к Зеленскому и его банде, на которые у тех нет и никогда не будет ответов. Так что, между национальным крахом и своим собственным Зеленский выбирает национальный. И если национальной катастрофы Украины мы предотвратить не можем …, то спасению преступной клики, которая довела до неё страну, — должны постараться помешать. Преступники должны получить по заслугам", - сказал Константинов.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
А если не согласишься. В США раскрыли, что произойдет с Зеленским
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновМихаил Подоляк
 
 
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