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Ученые назвали новую причину возникновения резистентности к антибиотикам - РИА Новости, 08.08.2023
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Наука
 
16:14 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/zagryaznenie-1888881938.html
Ученые назвали новую причину возникновения резистентности к антибиотикам
Ученые назвали новую причину возникновения резистентности к антибиотикам - РИА Новости, 08.08.2023
Ученые назвали новую причину возникновения резистентности к антибиотикам
Группа ученых из разных стан в ходе исследования обнаружила свидетельства того, что развитие резистентности к антибиотикам, которое становится одной из... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:14
2023-08-08T16:14
наука
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великобритания
экология
наука
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Группа ученых из разных стан в ходе исследования обнаружила свидетельства того, что развитие резистентности к антибиотикам, которое становится одной из глобальных проблем человечества, связано с загрязнением воздуха, сообщается в статье, опубликованной в журнале Lancet Planetary Health. В своем исследовании ученые из Китая и Великобритании с помощью анализа данных, собранных с 2000 по 2018 годы в 166 странах, обнаружили, что загрязнение воздуха является одним из ведущих факторов, вызывающих устойчивость к таким препаратам. "Наш анализ представляет убедительные доказательства того, что повышение уровня загрязнения воздуха связано с повышенным риском возникновения устойчивости к антибиотикам", - говорится в статье. Ученые проследили, что хоть неправильное и чрезмерное использование антибиотиков являются основными причинами выработки устойчивости к ним, каждый 1% роста загрязнения воздуха был связан с увеличением резистентности к антибиотикам на каждые 0,5-1,9%, в зависимости от патогена. Отмечается, что устойчивость к антибиотикам - это серьезная глобальная проблема, которая в 2019 году привела к преждевременной смерти примерно 1,27 миллиона человек во всем мире.
https://ria.ru/20221223/antibiotiki-1840710478.html
https://ria.ru/20230110/superbakterii-1843729451.html
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китай, великобритания, экология, наука
Наука, Китай, Великобритания, Экология, Наука
Ученые назвали новую причину возникновения резистентности к антибиотикам

Ученые заявили, что загрязнение воздуха влияет на резистентность к антибиотикам

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Сотрудница лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Группа ученых из разных стан в ходе исследования обнаружила свидетельства того, что развитие резистентности к антибиотикам, которое становится одной из глобальных проблем человечества, связано с загрязнением воздуха, сообщается в статье, опубликованной в журнале Lancet Planetary Health.
В своем исследовании ученые из Китая и Великобритании с помощью анализа данных, собранных с 2000 по 2018 годы в 166 странах, обнаружили, что загрязнение воздуха является одним из ведущих факторов, вызывающих устойчивость к таким препаратам.
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"Наш анализ представляет убедительные доказательства того, что повышение уровня загрязнения воздуха связано с повышенным риском возникновения устойчивости к антибиотикам", - говорится в статье.
Ученые проследили, что хоть неправильное и чрезмерное использование антибиотиков являются основными причинами выработки устойчивости к ним, каждый 1% роста загрязнения воздуха был связан с увеличением резистентности к антибиотикам на каждые 0,5-1,9%, в зависимости от патогена.
Отмечается, что устойчивость к антибиотикам - это серьезная глобальная проблема, которая в 2019 году привела к преждевременной смерти примерно 1,27 миллиона человек во всем мире.
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