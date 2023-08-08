https://ria.ru/20230808/zagryaznenie-1888881938.html

Ученые назвали новую причину возникновения резистентности к антибиотикам

Ученые назвали новую причину возникновения резистентности к антибиотикам - РИА Новости, 08.08.2023

Ученые назвали новую причину возникновения резистентности к антибиотикам

Группа ученых из разных стан в ходе исследования обнаружила свидетельства того, что развитие резистентности к антибиотикам, которое становится одной из... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:14

2023-08-08T16:14

2023-08-08T16:14

наука

китай

великобритания

экология

наука

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Группа ученых из разных стан в ходе исследования обнаружила свидетельства того, что развитие резистентности к антибиотикам, которое становится одной из глобальных проблем человечества, связано с загрязнением воздуха, сообщается в статье, опубликованной в журнале Lancet Planetary Health. В своем исследовании ученые из Китая и Великобритании с помощью анализа данных, собранных с 2000 по 2018 годы в 166 странах, обнаружили, что загрязнение воздуха является одним из ведущих факторов, вызывающих устойчивость к таким препаратам. "Наш анализ представляет убедительные доказательства того, что повышение уровня загрязнения воздуха связано с повышенным риском возникновения устойчивости к антибиотикам", - говорится в статье. Ученые проследили, что хоть неправильное и чрезмерное использование антибиотиков являются основными причинами выработки устойчивости к ним, каждый 1% роста загрязнения воздуха был связан с увеличением резистентности к антибиотикам на каждые 0,5-1,9%, в зависимости от патогена. Отмечается, что устойчивость к антибиотикам - это серьезная глобальная проблема, которая в 2019 году привела к преждевременной смерти примерно 1,27 миллиона человек во всем мире.

https://ria.ru/20221223/antibiotiki-1840710478.html

https://ria.ru/20230110/superbakterii-1843729451.html

китай

великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, великобритания, экология, наука