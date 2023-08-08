https://ria.ru/20230808/yamal-1888880571.html

На Ямале ситуация с природными пожарами стабилизируется

На Ямале ситуация с природными пожарами стабилизируется - РИА Новости, 08.08.2023

На Ямале ситуация с природными пожарами стабилизируется

Число действующих лесных пожаров на Ямале за последние сутки снизилось с 27 до 19, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:10

2023-08-08T16:10

2023-08-08T16:10

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

надымский район

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САЛЕХАРД, 8 авг — РИА Новости. Число действующих лесных пожаров на Ямале за последние сутки снизилось с 27 до 19, сообщила пресс-служба правительства региона. В понедельник вечером на Ямале был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за сложной обстановки с пожарами в лесах. "За последние сутки количество действующих природных пожаров в регионе снизилось с 27 до 19, площадь возгораний уменьшилась более, чем на 600 гектаров. Ситуация находится под контролем", — говорится в сообщении. Все ведомства, задействованные в тушении лесных пожаров, переведены в усиленный режим работы. Для ликвидации очагов возгорания привлечены более 400 человек — это сотрудники "Ямалспаса", окружного учреждения "Леса Ямала", а также аэромобильная группировка МЧС по ЯНАО. Задействованы три вертолета МИ-8 с водосливными устройствами, в Надымском районе работает самолет-амфибия Бе-200 МЧС России. На помощь прибыли огнеборцы из других регионов. Из Тюменской области приехала группировка из 21 пожарного. В составе группы из Иркутска — 53 человека. Они работают на территории Надымского района. Пятьдесят десантников из лесопожарного центра Архангельской области тушат пожары в Приуральском, Шурышкарском районах. Угрозы населенным пунктам и пострадавших нет, уточняют власти. Работу спасателей облегчили и погодные условия. В регион на смену жаркой, сухой погоде пришло похолодание. Для населения сохраняется ограничение на въезд и пребывание на землях лесного фонда Шурышкарского, Приуральского, Надымского, Пуровского и Красноселькупского районов. Исключение составляют только люди и организации, чья трудовая деятельность напрямую связана с пребыванием в лесу, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20230704/samburg-1882201150.html

https://ria.ru/20230623/sotsvyplaty-1880021825.html

ямал

надымский район

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, надымский район, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)