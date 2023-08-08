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Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 08.08.2023

Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области

Мощные взрывы прогремели в городе Купянск Харьковской области Украины, сообщает во вторник издание "Страна.ua" в телеграм-канале. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T22:47

2023-08-08T22:47

2023-08-08T22:47

специальная военная операция на украине

харьковская область

в мире

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в городе Купянск Харьковской области Украины, сообщает во вторник издание "Страна.ua" в телеграм-канале. "Сообщают о взрывах в Купянске Харьковской области", - говорится в сообщении издания.Официальная информация о взрывах пока не поступала. На данный момент в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

харьковская область, в мире, украина, вооруженные силы украины