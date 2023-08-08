https://ria.ru/20230808/vzryvy-1888953738.html
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 08.08.2023
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области
Мощные взрывы прогремели в городе Купянск Харьковской области Украины, сообщает во вторник издание "Страна.ua" в телеграм-канале. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T22:47
2023-08-08T22:47
2023-08-08T22:47
специальная военная операция на украине
харьковская область
в мире
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784659222_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_52095afe4880b54f491618c2c13429b6.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в городе Купянск Харьковской области Украины, сообщает во вторник издание "Страна.ua" в телеграм-канале. "Сообщают о взрывах в Купянске Харьковской области", - говорится в сообщении издания.Официальная информация о взрывах пока не поступала. На данный момент в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784659222_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_5cdbb13f834a81fb85bf6ce41e4264ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области
Страна.ua: мощные взрывы прогремели в городе Купянск Харьковской области Украины