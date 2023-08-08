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Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:47 08.08.2023
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Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 08.08.2023
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области
Мощные взрывы прогремели в городе Купянск Харьковской области Украины, сообщает во вторник издание "Страна.ua" в телеграм-канале. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T22:47
2023-08-08T22:47
специальная военная операция на украине
харьковская область
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в городе Купянск Харьковской области Украины, сообщает во вторник издание "Страна.ua" в телеграм-канале. "Сообщают о взрывах в Купянске Харьковской области", - говорится в сообщении издания.Официальная информация о взрывах пока не поступала. На данный момент в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
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харьковская область
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харьковская область, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области

Страна.ua: мощные взрывы прогремели в городе Купянск Харьковской области Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВ Купянске Харьковской области
В Купянске Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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В Купянске Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в городе Купянск Харьковской области Украины, сообщает во вторник издание "Страна.ua" в телеграм-канале.
«
"Сообщают о взрывах в Купянске Харьковской области", - говорится в сообщении издания.
Официальная информация о взрывах пока не поступала.
На данный момент в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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