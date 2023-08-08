https://ria.ru/20230808/vzryv-1888861575.html
В цехе Башкирской содовой компании прогремел взрыв
В цехе Башкирской содовой компании прогремел взрыв - РИА Новости, 08.08.2023
В цехе Башкирской содовой компании прогремел взрыв
Два человека получили серьезные термические ожоги при взрыве в неэксплуатируемом цехе Башкирской содовой компании (БСК) в Стерлитамаке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:54
2023-08-08T14:54
2023-08-08T14:54
происшествия
стерлитамак
башкирская содовая компания
республика башкортостан
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УФА, 8 авг - РИА Новости. Два человека получили серьезные термические ожоги при взрыве в неэксплуатируемом цехе Башкирской содовой компании (БСК) в Стерлитамаке, сообщили РИА Новости в администрации города. "На предприятии БСК в цехе № 11(производство поливинилхлорида) в корпусе 1304 произошел хлопок. Цех находится на консервации. В ходе подготовительных работ произошел хлопок остаточного поливинилхлорида. Здание пятиэтажное, кирпичное, частично повреждено остекление, разрушений нет", - сообщил собеседник. По его данным, два человека пострадали. "Женщина, водитель электрокара, получила термический ожог лица, верхних и нижних конечностей на площади 60%, травматический шок. Состояние тяжелое. Мужчина-аппаратчик получил термический ожог пламенем 2, 3 степени лица, шеи, кисти рук, нижних конечностей, ягодиц, на площади 50%. Состояние тяжелое", - пояснили в мэрии. Собеседник отметил, что после инцидента угрозы для жизни и здоровья граждан города нет. "Следственными и надзорными органами проводится проверка по выяснению причин и условий, способствующих возникновению данного происшествия", - добавили в администрации города.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стерлитамак, башкирская содовая компания, республика башкортостан
Происшествия, Стерлитамак, Башкирская содовая компания, Республика Башкортостан
В цехе Башкирской содовой компании прогремел взрыв
Два человека пострадали при взрыве в цехе Башкирской содовой компании в Стерлитамаке
УФА, 8 авг - РИА Новости. Два человека получили серьезные термические ожоги при взрыве в неэксплуатируемом цехе Башкирской содовой компании (БСК) в Стерлитамаке, сообщили РИА Новости в администрации города.
"На предприятии БСК в цехе № 11(производство поливинилхлорида) в корпусе 1304 произошел хлопок. Цех находится на консервации. В ходе подготовительных работ произошел хлопок остаточного поливинилхлорида. Здание пятиэтажное, кирпичное, частично повреждено остекление, разрушений нет", - сообщил собеседник. По его данным, два человека пострадали.
"Женщина, водитель электрокара, получила термический ожог лица, верхних и нижних конечностей на площади 60%, травматический шок. Состояние тяжелое. Мужчина-аппаратчик получил термический ожог пламенем 2, 3 степени лица, шеи, кисти рук, нижних конечностей, ягодиц, на площади 50%. Состояние тяжелое", - пояснили в мэрии.
Собеседник отметил, что после инцидента угрозы для жизни и здоровья граждан города нет. "Следственными и надзорными органами проводится проверка по выяснению причин и условий, способствующих возникновению данного происшествия", - добавили в администрации города.
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