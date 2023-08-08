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Число пострадавших при взрыве газа в Астрахани возросло до шести

Число пострадавших при взрыве газа в Астрахани возросло до шести - РИА Новости, 08.08.2023

Число пострадавших при взрыве газа в Астрахани возросло до шести

Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Астрахани выросло до шести, двое из них госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель областного минздрава. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:05

2023-08-08T14:05

2023-08-08T14:14

происшествия

астрахань

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Астрахани выросло до шести, двое из них госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель областного минздрава.Пожар возник в четырех квартирах дома на улице Адмирала Нахимова, 38 во вторник днем. По предварительным данным МЧС региона, двое погибли и четверо пострадали. Представитель экстренных служб уточнял РИА Новости, что в доме взорвался бытовой газ."В результате взрыва двое погибших. Два человека госпитализированы с ожогами. Еще четырем пожилым женщинам оказали помощь на месте. У них поднялось давление", - сказал собеседник агентства.

астрахань

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, астрахань, россия