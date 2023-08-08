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Число пострадавших при взрыве газа в Астрахани возросло до шести
Число пострадавших при взрыве газа в Астрахани возросло до шести - РИА Новости, 08.08.2023
Число пострадавших при взрыве газа в Астрахани возросло до шести
Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Астрахани выросло до шести, двое из них госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель областного минздрава. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:05
2023-08-08T14:05
2023-08-08T14:14
происшествия
астрахань
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Астрахани выросло до шести, двое из них госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель областного минздрава.Пожар возник в четырех квартирах дома на улице Адмирала Нахимова, 38 во вторник днем. По предварительным данным МЧС региона, двое погибли и четверо пострадали. Представитель экстренных служб уточнял РИА Новости, что в доме взорвался бытовой газ."В результате взрыва двое погибших. Два человека госпитализированы с ожогами. Еще четырем пожилым женщинам оказали помощь на месте. У них поднялось давление", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, россия
Происшествия, Астрахань, Россия
Число пострадавших при взрыве газа в Астрахани возросло до шести
Число пострадавших при взрыве газа в Астрахани возросло до шести, двое госпитализированы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Астрахани выросло до шести, двое из них госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель областного минздрава.
Пожар возник в четырех квартирах дома на улице Адмирала Нахимова, 38 во вторник днем. По предварительным данным МЧС региона, двое погибли и четверо пострадали. Представитель экстренных служб уточнял РИА Новости, что в доме взорвался бытовой газ.
«
"В результате взрыва двое погибших. Два человека госпитализированы с ожогами. Еще четырем пожилым женщинам оказали помощь на месте. У них поднялось давление", - сказал собеседник агентства.