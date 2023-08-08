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Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей

Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 08.08.2023

Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей

Минтруд по поручению президента подготовил законопроекты о единовременной выплате в 50 тысяч рублей гражданам России, награждённым медалью "За оборону... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T23:15

2023-08-08T23:15

2023-08-08T23:15

общество

ленинград

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Минтруд по поручению президента подготовил законопроекты о единовременной выплате в 50 тысяч рублей гражданам России, награждённым медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в период с декабря 2023 по январь 2024 года, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Минтрудом по поручению Президента подготовлены проекты Указа и постановления о единовременной выплате гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей предлагается произвести в период с декабря 2023 года по январь 2024 года", – говорится в сообщении.В конце июня минтруд также предложил выдавать владельцам знака "Житель осажденного Сталинграда" дополнительные ежемесячные выплаты наравне с теми, что получают ветераны Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20230511/blokada-1871090071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ленинград, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)