Рейтинг@Mail.ru
Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/vyplaty-1888955476.html
Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей
Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 08.08.2023
Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей
Минтруд по поручению президента подготовил законопроекты о единовременной выплате в 50 тысяч рублей гражданам России, награждённым медалью "За оборону... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T23:15
2023-08-08T23:15
общество
ленинград
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155352/43/1553524335_0:32:1500:876_1920x0_80_0_0_733a0bc0dc515fa29513491c784554cc.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Минтруд по поручению президента подготовил законопроекты о единовременной выплате в 50 тысяч рублей гражданам России, награждённым медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в период с декабря 2023 по январь 2024 года, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. &quot;Минтрудом по поручению Президента подготовлены проекты Указа и постановления о единовременной выплате гражданам РФ, награжденным медалью &quot;За оборону Ленинграда&quot; или знаком &quot;Жителю блокадного Ленинграда&quot;, в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей предлагается произвести в период с декабря 2023 года по январь 2024 года&quot;, – говорится в сообщении.В конце июня минтруд также предложил выдавать владельцам знака "Житель осажденного Сталинграда" дополнительные ежемесячные выплаты наравне с теми, что получают ветераны Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20230511/blokada-1871090071.html
ленинград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155352/43/1553524335_146:0:1355:907_1920x0_80_0_0_89aa5f281634c27cc096c30e82c22ac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинград, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Ленинград, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей

Минтруд подготовил проект о выплате 50 тысяч рублей блокадникам и освободителям Ленинграда

© РИА Новости / Илья ТиминГород Санкт-Петербург
Город Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
Город Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Минтруд по поручению президента подготовил законопроекты о единовременной выплате в 50 тысяч рублей гражданам России, награждённым медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в период с декабря 2023 по январь 2024 года, сообщила пресс-служба министерства.
Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«

"Минтрудом по поручению Президента подготовлены проекты Указа и постановления о единовременной выплате гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей предлагается произвести в период с декабря 2023 года по январь 2024 года", – говорится в сообщении.

В конце июня минтруд также предложил выдавать владельцам знака "Житель осажденного Сталинграда" дополнительные ежемесячные выплаты наравне с теми, что получают ветераны Великой Отечественной войны.
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Самому старшему жителю блокадного Ленинграда исполнилось 108 лет
11 мая, 16:25
 
ОбществоЛенинградРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала