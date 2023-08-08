https://ria.ru/20230808/vyplaty-1888955476.html
Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей
Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 08.08.2023
Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей
Минтруд по поручению президента подготовил законопроекты о единовременной выплате в 50 тысяч рублей гражданам России, награждённым медалью "За оборону... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T23:15
2023-08-08T23:15
2023-08-08T23:15
общество
ленинград
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155352/43/1553524335_0:32:1500:876_1920x0_80_0_0_733a0bc0dc515fa29513491c784554cc.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Минтруд по поручению президента подготовил законопроекты о единовременной выплате в 50 тысяч рублей гражданам России, награждённым медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в период с декабря 2023 по январь 2024 года, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Минтрудом по поручению Президента подготовлены проекты Указа и постановления о единовременной выплате гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей предлагается произвести в период с декабря 2023 года по январь 2024 года", – говорится в сообщении.В конце июня минтруд также предложил выдавать владельцам знака "Житель осажденного Сталинграда" дополнительные ежемесячные выплаты наравне с теми, что получают ветераны Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20230511/blokada-1871090071.html
ленинград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155352/43/1553524335_146:0:1355:907_1920x0_80_0_0_89aa5f281634c27cc096c30e82c22ac8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ленинград, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Ленинград, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей
Минтруд подготовил проект о выплате 50 тысяч рублей блокадникам и освободителям Ленинграда
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Минтруд по поручению президента подготовил законопроекты о единовременной выплате в 50 тысяч рублей гражданам России, награждённым медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в период с декабря 2023 по январь 2024 года, сообщила пресс-служба министерства.
Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«
"Минтрудом по поручению Президента подготовлены проекты Указа и постановления о единовременной выплате гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей предлагается произвести в период с декабря 2023 года по январь 2024 года", – говорится в сообщении.
В конце июня минтруд также предложил выдавать владельцам знака "Житель осажденного Сталинграда" дополнительные ежемесячные выплаты наравне с теми, что получают ветераны Великой Отечественной войны.
Самому старшему жителю блокадного Ленинграда исполнилось 108 лет