https://ria.ru/20230808/vybory-1888911086.html
В Польше назначили дату парламентских выборов
В Польше назначили дату парламентских выборов - РИА Новости, 08.08.2023
В Польше назначили дату парламентских выборов
Президент Польши Анджей Дуда назначил очередные выборы парламента республики на 15 октября текущего года, сообщает канцелярия главы Польши. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:45
2023-08-08T17:45
2023-08-08T17:45
польша
анджей дуда
ярослав качиньский
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ВАРШАВА, 8 авг – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда назначил очередные выборы парламента республики на 15 октября текущего года, сообщает канцелярия главы Польши. С 2015 года у власти в Польше находится правая коалиция во главе партии "Право и справедливость" под руководством Ярослава Качиньского. В воскресенье 15 октября жителям Польши предстоит избрать 460 депутатов нижней палаты парламента (сейма) и 100 членов верхней палаты (сената). Согласно данным последних соцопросов, проводимых различными лабораториями, правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) по-прежнему занимает первое место с 33% голосов респондентов. Однако оппозиционный блок "Гражданская коалиция" готовы поддержать лишь на 1% меньше избирателей (32%). Третье место, по данным соцопроса, с результатом 8% получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Коалиция партий "Левые" и "Третья дорога" могут рассчитывать на 7% поддержки избирателей, а коалиция Польской крестьянской партии и партии "Польша 2050" на 5%, при том, что проходной барьер на парламентских выборах в Польше составляет 5% для партий и 8% для коалиций. С момента объявления выборов прекращается бесконтрольная агитация, а также безотчетное финансирование предвыборных мероприятий.
https://ria.ru/20230502/polsha-1869098678.html
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польша, анджей дуда, ярослав качиньский
Польша, Анджей Дуда, Ярослав Качиньский
В Польше назначили дату парламентских выборов
Президент Польши Дуда назначил выборы парламента на 15 октября
ВАРШАВА, 8 авг – РИА Новости.
Президент Польши Анджей Дуда назначил очередные выборы парламента республики на 15 октября текущего года, сообщает канцелярия
главы Польши.
С 2015 года у власти в Польше находится правая коалиция во главе партии "Право и справедливость" под руководством Ярослава Качиньского
.
В Польше заявили о желании "половины Европы" наладить отношения с Россией
В воскресенье 15 октября жителям Польши предстоит избрать 460 депутатов нижней палаты парламента (сейма) и 100 членов верхней палаты (сената).
Согласно данным последних соцопросов, проводимых различными лабораториями, правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) по-прежнему занимает первое место с 33% голосов респондентов. Однако оппозиционный блок "Гражданская коалиция" готовы поддержать лишь на 1% меньше избирателей (32%).
Третье место, по данным соцопроса, с результатом 8% получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Коалиция партий "Левые" и "Третья дорога" могут рассчитывать на 7% поддержки избирателей, а коалиция Польской крестьянской партии и партии "Польша 2050" на 5%, при том, что проходной барьер на парламентских выборах в Польше составляет 5% для партий и 8% для коалиций.
С момента объявления выборов прекращается бесконтрольная агитация, а также безотчетное финансирование предвыборных мероприятий.
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