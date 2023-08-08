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Памфилова назвала условие отсрочки выборов в новых регионах - РИА Новости, 08.08.2023
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14:40 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/vybory-1888858907.html
Памфилова назвала условие отсрочки выборов в новых регионах
Памфилова назвала условие отсрочки выборов в новых регионах - РИА Новости, 08.08.2023
Памфилова назвала условие отсрочки выборов в новых регионах
Центризбирком России имеет право отложить выборы в новых регионах РФ при наличии угрозы безопасности граждан и членам избиркомов, но пока "все идет нормально",... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:40
2023-08-08T14:40
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
элла памфилова
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Центризбирком России имеет право отложить выборы в новых регионах РФ при наличии угрозы безопасности граждан и членам избиркомов, но пока "все идет нормально", сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Памфилова уже сообщала, что если ситуация в новых регионах России ухудшится, то у Центральной избирательной комиссии РФ есть право отложить выборы там. &quot;У нас остаётся право и возможность, если в том или ином районе того или иного нового субъекта РФ будет ухудшаться ситуация и мы будем понимать, что есть угроза для безопасности избирателя, у нас есть право выборы там отложить. То есть мы этим правом можем воспользоваться до последнего момента. Пока все идет нормально, наши коллеги работают&quot;, - рассказа Памфилова журналистам.По ее словам, если до 10 сентября, до начала голосования на территории новых регионов РФ обстановка будет угрожать безопасности проведения выборов, то ЦИК РФ имеет право их отложить. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, владимир путин, госдума рф, цик рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Владимир Путин, Госдума РФ, ЦИК РФ
Памфилова назвала условие отсрочки выборов в новых регионах

Памфилова: ЦИК может отложить выборы в новых регионах из-аз угроз безопасности избирателей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Центризбирком России имеет право отложить выборы в новых регионах РФ при наличии угрозы безопасности граждан и членам избиркомов, но пока "все идет нормально", сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Памфилова уже сообщала, что если ситуация в новых регионах России ухудшится, то у Центральной избирательной комиссии РФ есть право отложить выборы там.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Памфилова рассказала о значении выборов для новых регионов
14:40
«

"У нас остаётся право и возможность, если в том или ином районе того или иного нового субъекта РФ будет ухудшаться ситуация и мы будем понимать, что есть угроза для безопасности избирателя, у нас есть право выборы там отложить. То есть мы этим правом можем воспользоваться до последнего момента. Пока все идет нормально, наши коллеги работают", - рассказа Памфилова журналистам.

По ее словам, если до 10 сентября, до начала голосования на территории новых регионов РФ обстановка будет угрожать безопасности проведения выборов, то ЦИК РФ имеет право их отложить.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
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Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭлла ПамфиловаВладимир ПутинГосдума РФЦИК РФ
 
 
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