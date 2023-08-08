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Памфилова назвала условие отсрочки выборов в новых регионах

Памфилова назвала условие отсрочки выборов в новых регионах - РИА Новости, 08.08.2023

Памфилова назвала условие отсрочки выборов в новых регионах

Центризбирком России имеет право отложить выборы в новых регионах РФ при наличии угрозы безопасности граждан и членам избиркомов, но пока "все идет нормально",... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:40

2023-08-08T14:40

2023-08-08T14:40

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Центризбирком России имеет право отложить выборы в новых регионах РФ при наличии угрозы безопасности граждан и членам избиркомов, но пока "все идет нормально", сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Памфилова уже сообщала, что если ситуация в новых регионах России ухудшится, то у Центральной избирательной комиссии РФ есть право отложить выборы там. "У нас остаётся право и возможность, если в том или ином районе того или иного нового субъекта РФ будет ухудшаться ситуация и мы будем понимать, что есть угроза для безопасности избирателя, у нас есть право выборы там отложить. То есть мы этим правом можем воспользоваться до последнего момента. Пока все идет нормально, наши коллеги работают", - рассказа Памфилова журналистам.По ее словам, если до 10 сентября, до начала голосования на территории новых регионов РФ обстановка будет угрожать безопасности проведения выборов, то ЦИК РФ имеет право их отложить. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230808/vybory-1888858330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, владимир путин, госдума рф, цик рф