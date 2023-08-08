Вучич назвал Украину дружественной страной
Глава Сербии Вучич заявил, что Украина является дружественным государством для его страны
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
БЕЛГРАД, 8 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Украина является дружественным государством для Сербии, отметив, что Владимир Зеленский не признает независимость самопровозглашенной республики Косово.
Председатель комитета палаты общин по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс в августе собрала подписи 10 глав парламентских комитетов и 56 парламентариев европейских стран под письмом с призывом к властям США, ЕС и Великобритании не принимать "белградоцентричную политику на Балканах" и поддержать "состоявшуюся демократию" в Приштине. Среди подписавших письмо значатся глава комитета по внешней политике украинской Рады Александр Мережко и депутат Алексей Гончаренко.
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"Украина - дружественное нам государство, у нас никогда не было конфликтов и проблем с Украиной и надеюсь, что не будет. Думаю, что президент Зеленский, надеюсь на это и почти уверен, я с ним познакомился и думаю, что могу оценить чей-то интеллект, намного мудрее главы внешнеполитического комитета украинского парламента", - заявил Вучич, отвечая на вопрос журналистов, признает ли Киев независимость Косово.
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"За один день они потеряли бы все политическое доверие, не говоря уже об отношениях с Сербией. Как после этого Украина сможет сказать, что придерживается международного права, Устава ООН. Уверен, что это преимущество Зеленский не выпустит из своих рук", - подчеркнул сербский лидер.
Руководство Сербии поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, но отказывается вводить санкции в отношении России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.