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Российский военный рассказал о потерях 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
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15:00 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/vsu-1888863139.html
Российский военный рассказал о потерях 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ
Российский военный рассказал о потерях 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
Российский военный рассказал о потерях 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ
Потери 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с начала года превысили 1700 человек убитыми, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:00
2023-08-08T15:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 8 авг - РИА Новости. Потери 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с начала года превысили 1700 человек убитыми, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ. "В нашем распоряжении оказался документ из штаба 5-й штурмовой бригады ВСУ. Из него следует, что соединение потеряло безвозвратно 1704 человека", - сказал он. "Стоит отметить, что бригада принимала активное участие в боях в Артемовске и в районе населенного пункта Клещеевка", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский военный рассказал о потерях 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ

Российский офицер: потери 5-й ошбр ВСУ с начала года составили более 1,7 тысячи убитыми

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 8 авг - РИА Новости. Потери 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с начала года превысили 1700 человек убитыми, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ.
"В нашем распоряжении оказался документ из штаба 5-й штурмовой бригады ВСУ. Из него следует, что соединение потеряло безвозвратно 1704 человека", - сказал он.
"Стоит отметить, что бригада принимала активное участие в боях в Артемовске и в районе населенного пункта Клещеевка", - добавил собеседник.
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