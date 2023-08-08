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Российский военный рассказал о потерях 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ
Российский военный рассказал о потерях 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
Российский военный рассказал о потерях 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ
Потери 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с начала года превысили 1700 человек убитыми, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:00
2023-08-08T15:00
2023-08-08T15:00
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 8 авг - РИА Новости. Потери 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с начала года превысили 1700 человек убитыми, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ. "В нашем распоряжении оказался документ из штаба 5-й штурмовой бригады ВСУ. Из него следует, что соединение потеряло безвозвратно 1704 человека", - сказал он. "Стоит отметить, что бригада принимала активное участие в боях в Артемовске и в районе населенного пункта Клещеевка", - добавил собеседник.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российский военный рассказал о потерях 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ
Российский офицер: потери 5-й ошбр ВСУ с начала года составили более 1,7 тысячи убитыми