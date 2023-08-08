https://ria.ru/20230808/vsu-1888863139.html

Российский военный рассказал о потерях 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ

Российский военный рассказал о потерях 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023

Российский военный рассказал о потерях 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ

Потери 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с начала года превысили 1700 человек убитыми, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:00

2023-08-08T15:00

2023-08-08T15:00

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 8 авг - РИА Новости. Потери 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с начала года превысили 1700 человек убитыми, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ. "В нашем распоряжении оказался документ из штаба 5-й штурмовой бригады ВСУ. Из него следует, что соединение потеряло безвозвратно 1704 человека", - сказал он. "Стоит отметить, что бригада принимала активное участие в боях в Артемовске и в районе населенного пункта Клещеевка", - добавил собеседник.

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр