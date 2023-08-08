https://ria.ru/20230808/vsu-1888805185.html

В Херсонской области пресекли попытку высадки украинского десанта

В Херсонской области пресекли попытку высадки украинского десанта - РИА Новости, 08.08.2023

В Херсонской области пресекли попытку высадки украинского десанта

Российские военные сорвали попытку высадки украинского десанта с двух катеров на левом берегу Днепра в районе села Казачьи Лагеря, сообщил временно исполняющий... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T11:56

2023-08-08T11:56

2023-08-08T13:35

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

владимир сальдо

россия

ситуация в днр и лнр

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ГЕНИЧЕСК, 8 авг — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку высадки украинского десанта с двух катеров на левом берегу Днепра в районе села Казачьи Лагеря, сообщил временно исполняющий главы Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Попытка высадки пресечена, боевиков противника в районе Казачьих Лагерей нет. Левый берег находится под надежной защитой российских войск", — говорится в публикации.Военнослужащие группировки "Днепр" открыли огонь по двум катерам ВСУ, пытавшимся причалить. В результате находившиеся внутри бойцы оказались в воде и после обстрела никому из них не удалось вернуться на правый берег, добавил Сальдо.Кроме того, как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, ночью ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по объектам инфраструктуры городов Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и Алешки.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает его обстреливать. Сейчас российские военные контролируют 75% территории региона, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20230808/most-1888789224.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, владимир сальдо, россия, ситуация в днр и лнр