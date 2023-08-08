В Херсонской области пресекли попытку высадки украинского десанта
Сальдо: два катера ВСУ уничтожены при попытке высадки десанта на левом берегу Днепра
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на первой линии обороны на берегу Днепра в зоне проведения военной операции на Украине
Российский военнослужащий на первой линии обороны на берегу Днепра в зоне проведения военной операции на Украине
ГЕНИЧЕСК, 8 авг — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку высадки украинского десанта с двух катеров на левом берегу Днепра в районе села Казачьи Лагеря, сообщил временно исполняющий главы Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Попытка высадки пресечена, боевиков противника в районе Казачьих Лагерей нет. Левый берег находится под надежной защитой российских войск", — говорится в публикации.
Военнослужащие группировки "Днепр" открыли огонь по двум катерам ВСУ, пытавшимся причалить. В результате находившиеся внутри бойцы оказались в воде и после обстрела никому из них не удалось вернуться на правый берег, добавил Сальдо.
Кроме того, как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, ночью ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по объектам инфраструктуры городов Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и Алешки.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает его обстреливать. Сейчас российские военные контролируют 75% территории региона, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.