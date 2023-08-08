Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области пресекли попытку высадки украинского десанта - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 08.08.2023 (обновлено: 13:35 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/vsu-1888805185.html
В Херсонской области пресекли попытку высадки украинского десанта
В Херсонской области пресекли попытку высадки украинского десанта - РИА Новости, 08.08.2023
В Херсонской области пресекли попытку высадки украинского десанта
Российские военные сорвали попытку высадки украинского десанта с двух катеров на левом берегу Днепра в районе села Казачьи Лагеря, сообщил временно исполняющий... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T11:56
2023-08-08T13:35
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
владимир сальдо
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664355_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_637c3217de5c57f27e911803d8638854.jpg
ГЕНИЧЕСК, 8 авг — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку высадки украинского десанта с двух катеров на левом берегу Днепра в районе села Казачьи Лагеря, сообщил временно исполняющий главы Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Попытка высадки пресечена, боевиков противника в районе Казачьих Лагерей нет. Левый берег находится под надежной защитой российских войск", — говорится в публикации.Военнослужащие группировки "Днепр" открыли огонь по двум катерам ВСУ, пытавшимся причалить. В результате находившиеся внутри бойцы оказались в воде и после обстрела никому из них не удалось вернуться на правый берег, добавил Сальдо.Кроме того, как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, ночью ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по объектам инфраструктуры городов Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и Алешки.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает его обстреливать. Сейчас российские военные контролируют 75% территории региона, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20230808/most-1888789224.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664355_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_64cc0a8a92f6851eaf7e91888a7b82c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, владимир сальдо, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Владимир Сальдо, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Херсонской области пресекли попытку высадки украинского десанта

Сальдо: два катера ВСУ уничтожены при попытке высадки десанта на левом берегу Днепра

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на первой линии обороны на берегу Днепра в зоне проведения военной операции на Украине
Российский военнослужащий на первой линии обороны на берегу Днепра в зоне проведения военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий на первой линии обороны на берегу Днепра в зоне проведения военной операции на Украине
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 8 авг — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку высадки украинского десанта с двух катеров на левом берегу Днепра в районе села Казачьи Лагеря, сообщил временно исполняющий главы Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Попытка высадки пресечена, боевиков противника в районе Казачьих Лагерей нет. Левый берег находится под надежной защитой российских войск", — говорится в публикации.
Последствия обстрела Чонгарского моста ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Сальдо рассказал о восстановлении Чонгарского моста после удара ВСУ
10:47
Военнослужащие группировки "Днепр" открыли огонь по двум катерам ВСУ, пытавшимся причалить. В результате находившиеся внутри бойцы оказались в воде и после обстрела никому из них не удалось вернуться на правый берег, добавил Сальдо.
Кроме того, как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, ночью ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по объектам инфраструктуры городов Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и Алешки.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает его обстреливать. Сейчас российские военные контролируют 75% территории региона, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВладимир СальдоРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала