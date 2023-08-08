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ВСУ неожиданным образом помогли России - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:50 08.08.2023 (обновлено: 07:07 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/vsu-1888764295.html
ВСУ неожиданным образом помогли России
ВСУ неожиданным образом помогли России - РИА Новости, 08.08.2023
ВСУ неожиданным образом помогли России
Украинские войска отказываются от "американской тактики" при попытках организовать контрнаступление, а часть поставленной Западом техники показала... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T05:50
2023-08-08T07:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска отказываются от "американской тактики" при попытках организовать контрнаступление, а часть поставленной Западом техники показала неэффективность, что играет на руку России, говорится в сюжете индийского канала WION.ВСУ отказываются от "американской тактики", так как, по сведениям источников, она оказалась неэффективной, отмечается в материале. "Украина надеялась, что сможет прорваться через российские позиции, однако контрнаступление продвигается медленно, поскольку ее силы сталкиваются с хорошо укрепленными линиями российской обороны", - указывает WION.Кроме того, часть из поставленной западной техники оказалась неэффективной, так как не смогла прорваться через российские мины."И теперь украинские подразделения отказываются от планов атаковать российские позиции, используя сложные западные маневры. Западные союзники хотели, чтобы Украина применяла более агрессивную наступательную тактику", - говорится в сюжете.В результате украинские боевики, у которых было всего несколько недель для обучения, вернулись к "более привычным методам". "Все это постепенно замедлило долгожданное контрнаступление Украины. И сейчас ситуация складывается в пользу России…", - резюмирует WION.Ранее телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источники, что чиновники в США выразили разочарование, что Киев не применяет в ходе контрнаступления принципы, которым обучались украинские военные.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
https://ria.ru/20230807/nedovolstvo-1888613521.html
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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин
ВСУ неожиданным образом помогли России

WION: отказ ВСУ от американской тактики при контрнаступлении идет на пользу России

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска отказываются от "американской тактики" при попытках организовать контрнаступление, а часть поставленной Западом техники показала неэффективность, что играет на руку России, говорится в сюжете индийского канала WION.
ВСУ отказываются от "американской тактики", так как, по сведениям источников, она оказалась неэффективной, отмечается в материале. "Украина надеялась, что сможет прорваться через российские позиции, однако контрнаступление продвигается медленно, поскольку ее силы сталкиваются с хорошо укрепленными линиями российской обороны", - указывает WION.
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Кроме того, часть из поставленной западной техники оказалась неэффективной, так как не смогла прорваться через российские мины.
"И теперь украинские подразделения отказываются от планов атаковать российские позиции, используя сложные западные маневры. Западные союзники хотели, чтобы Украина применяла более агрессивную наступательную тактику", - говорится в сюжете.
В результате украинские боевики, у которых было всего несколько недель для обучения, вернулись к "более привычным методам". "Все это постепенно замедлило долгожданное контрнаступление Украины. И сейчас ситуация складывается в пользу России…", - резюмирует WION.
Ранее телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источники, что чиновники в США выразили разочарование, что Киев не применяет в ходе контрнаступления принципы, которым обучались украинские военные.
ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир Путин
 
 
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