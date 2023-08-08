https://ria.ru/20230808/vsu-1888764295.html

ВСУ неожиданным образом помогли России

ВСУ неожиданным образом помогли России - РИА Новости, 08.08.2023

ВСУ неожиданным образом помогли России

Украинские войска отказываются от "американской тактики" при попытках организовать контрнаступление, а часть поставленной Западом техники показала... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T05:50

2023-08-08T05:50

2023-08-08T07:07

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска отказываются от "американской тактики" при попытках организовать контрнаступление, а часть поставленной Западом техники показала неэффективность, что играет на руку России, говорится в сюжете индийского канала WION.ВСУ отказываются от "американской тактики", так как, по сведениям источников, она оказалась неэффективной, отмечается в материале. "Украина надеялась, что сможет прорваться через российские позиции, однако контрнаступление продвигается медленно, поскольку ее силы сталкиваются с хорошо укрепленными линиями российской обороны", - указывает WION.Кроме того, часть из поставленной западной техники оказалась неэффективной, так как не смогла прорваться через российские мины."И теперь украинские подразделения отказываются от планов атаковать российские позиции, используя сложные западные маневры. Западные союзники хотели, чтобы Украина применяла более агрессивную наступательную тактику", - говорится в сюжете.В результате украинские боевики, у которых было всего несколько недель для обучения, вернулись к "более привычным методам". "Все это постепенно замедлило долгожданное контрнаступление Украины. И сейчас ситуация складывается в пользу России…", - резюмирует WION.Ранее телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источники, что чиновники в США выразили разочарование, что Киев не применяет в ходе контрнаступления принципы, которым обучались украинские военные.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.

https://ria.ru/20230807/nedovolstvo-1888613521.html

https://ria.ru/20230808/poteri-1888759733.html

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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, владимир путин